CMA主席Richard Feasey表示，競爭減少可能意味著移動營運商及其客戶將面臨更高的價格或更遭糕的條款。此前英國電信便指，業界的出售行動，可能會讓西班牙Cellnex獲得太大的影響力。Cellnex在有關裁決結果發出後表示，有關調查僅涉及英國的資產交易，其繼續認為，這是非常有利於競爭的交易，將促使企業釋放、改善和擴大移動覆蓋面。長和的聲明指，強烈反對CMA的初步調查結果，並將詳細研究CMA的初步調查結果和補救通知，及將回應提出的問題。

市場憂慮長和出售英國鐵塔業務或遭否決，Cellnex最新股價跌4.33%，報49.69歐元；長和則無升跌，收報49.85元。

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