道指下跌1.48%，收報35365點，成分股高盛（美：GS）和摩根大通（美：JPM）分別下跌3.82%和2.26%，市場關注Omicron變種病毒對經濟影響，美國10年期債券收益率續自周初回落，昨曾跌至1.37厘水平，收報1.407厘。納指下跌0.39%，至15801點，今年造好的科技股繼續回吐，Nvidia（美：NVDA）跌2.06%，業績展望差過預期的Adobe（美：ADBE）續跌1.67%。

不過，增長型科技股急挫一周後，昨日有較強反彈，ARK創新ETF（美：ARKK）上升5.8%，今年股價受壓的疫情受惠股急升，遠端醫療股Teladoc（美：TDOC）急升11.83%，視像會議股Zoom（美：ZM）升9.51%。小型股亦有反彈，羅素2000指數上升1%。

恒指夜期上升0.37%，收報23228點，高水35點，ADR港股比例指數升23139點，下跌0.23%，匯控（0005）受債息下跌拖累，折合收報45.72元，較港股低收1.46%。渾水在周四發表沽空報告，指貝殼找房（美：BEKE）指該行新房總交易額和佣金收入被跨大，貝殼周五公布已授權獨立審計委員會對報告中主要指控進行內部審查，並指報告存在大量事實錯誤及誤導性猜測和解讀，貝殼開市早段曾跌9.23%，不過及後急彈，收報19.36美元，升5.73%。