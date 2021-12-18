阿里巴巴執行長張勇指，集團在內地市場的9.53億名年度活躍消費者，在一、二線城市的滲透率已達99%，在三線城市的滲透率亦達81%，但是四線或以下城市仍然具有相當的發展空間。他提到，內地的鄉村的社會零售總額達到15萬億元人民幣。集團旗下主打豐富的性價比商品的淘特，去年因應重新定位，年度活躍消費者在短短一年半便從約3000萬增長到2.4億，並聯同主打次日自提體驗的淘菜菜，為下沉市場消費者提供高時效、低成本、好服務的商品。

另外，阿里又計劃進一步開發海外市場，並謂Lazada、土耳其Trendyol及南亞名地的Daraz已發展成重要部門。面對不利的局面，雲計算部門更發展成為第二大收入來源。不過，正當阿里計劃擴展海外業務同時，其經螞蟻集團參與印度上市的Paytm，股價創上市新低，上周低見1331.9盧比，跌4.82%。

除阿里之外，騰訊（0700）亦繼續染指海外，當中美國遊戲工作室Turtle Rock Studios，宣布加入騰訊大家庭，並在騰訊系內獨立發展。近期Turtle Rock Studios推出新遊戲《喋血復仇》（Back 4 Blood），已在年中發售。