阿里巴巴擬深入農村商務電子市場發展
文章日期：2021年12月18日 21:02
阿里巴巴（9988）繼較早前公布新戰略，擬擴大Lazada的平台交易額四倍至1000億美元計，亦計劃深入內地農村的電子商務市場發展，及進一步滲透至所謂「下沉市場」的欠發達市場。該公司亦有意在Lazada之外，進一步開發海外市場，亦擬在2030年實現碳中和。不過，在其部署擴大海外市場同時，旗下螞蟻投資的印度Paytm創上市新低。
阿里巴巴執行長張勇指，集團在內地市場的9.53億名年度活躍消費者，在一、二線城市的滲透率已達99%，在三線城市的滲透率亦達81%，但是四線或以下城市仍然具有相當的發展空間。他提到，內地的鄉村的社會零售總額達到15萬億元人民幣。集團旗下主打豐富的性價比商品的淘特，去年因應重新定位，年度活躍消費者在短短一年半便從約3000萬增長到2.4億，並聯同主打次日自提體驗的淘菜菜，為下沉市場消費者提供高時效、低成本、好服務的商品。
另外，阿里又計劃進一步開發海外市場，並謂Lazada、土耳其Trendyol及南亞名地的Daraz已發展成重要部門。面對不利的局面，雲計算部門更發展成為第二大收入來源。不過，正當阿里計劃擴展海外業務同時，其經螞蟻集團參與印度上市的Paytm，股價創上市新低，上周低見1331.9盧比，跌4.82%。
除阿里之外，騰訊（0700）亦繼續染指海外，當中美國遊戲工作室Turtle Rock Studios，宣布加入騰訊大家庭，並在騰訊系內獨立發展。近期Turtle Rock Studios推出新遊戲《喋血復仇》（Back 4 Blood），已在年中發售。