光正教育與楓葉教育一樣，同樣受累於內地落實《民辦教育促進法實施條例》（下稱實施條例）影響，致未能夠對旗下以合約安排控制學校（或俗稱VIE結構）入帳，令帳面上出現巨額虧損。光正教育的資產淨值，亦因為這項新條例影響，由原先的62.45億元，大減90.7%至只有5.81億元。但是其流動資金狀況則見改善，由原先淨流動負債，轉為淨流動資產淨值5.73億元。因為未能夠將中、小學業務綜合入帳，資本負債比率由原先的30.1%，提高至90.2%。

該集團強調，未能夠入帳的學校業務，仍然營運正常。集團的業務，將來主要為向學生提供配套服務，包括向第三方學校提供管理服務，共涉10家學校約4236名學生。原先在期內，未能夠綜合入帳的13間中、小學業務原先錄得分部業績高達10.04億元，學生人數多達6.96萬名，但是因為按新例未能夠綜合入帳，因此該等業務出現未能夠綜合虧損共20.56億元。連同餘下業務帳面虧損2.22億元，經扣除稅務及其他因素後，股東應佔虧損達21.19億元。