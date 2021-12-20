根據修改後的招股章程，發行規模及集資金額不變，擬發售15億股，其中90%為國際配售，10%為香港公開發售；每股招股價將不超過3.99元，集資59.85億元。原招股價介乎3.85元至3.99元。商湯今日起至周四招股，一手1000股，入場費4030.21元，料本月30日上市，聯席保薦人中金、海通國際及匯豐。

商湯於本月10日被美國財政部列入「中國軍工企業名單」，限制美國投資者投資一事，列為風險因素。商湯指出，公司產品及服務擬用於民用及商業用途，而非任何軍事應用，但鑑於作出該等決定牽涉的政治及其他方面的考慮，無法保證集團的其他成員公司於日後不會被列入名單。

集團稱，列入該名單後，集團籌集資金的能力，尤其是從美國投資者處籌集資金的能力或會受到限制，以及公開交易證券(包括B類股份)的流動性均可能因缺少美國投資者的參與而受到不利影響。集團又指，美國財政部將商湯集團列入名單，並不限制任何美國人士購買商湯集團B類股份，或現有的美國股東繼續擁有公司股份。但由於相關美國規例不停轉變及發展，公司已要求將美國投資者排除在認購全球發售的發售股份之外。