港股ADR跌53點 華置、佳兆業復牌 商湯集團重啟港IPO
文章日期：2021年12月20日 08:51
美股上周五下跌，港股ADR比例指數報23139點，跌53點。個股ADR方面，匯豐（0005）ADR折合報45.72元，較港收市價低1.5%；騰訊（0700）ADR折合報438.82元，較港收市價高0.2%；阿里巴巴（9988）ADR折合報119.09元，較港收市價高1.8%；美團（3690）ADR折合報227.38元，較港收市價升0.7%；小米（1810）ADR折合報7.93元，較港收市價跌1.59%。
焦點股份
標普繼惠譽之後宣告中國恒大（3333）違約。穆迪將富力地產評級下調至Caa2。
穆迪和惠譽均下調世茂集團（0813）評級。另外，世茂集團作價21億元出售香港樓盤項目股權，所得資金用於償債等用途。
佳兆業集團（1638）委任財務顧問評估流動性並探討解決方案，股票將於今早9時恢復買賣。
花樣年（1777）公告稱，公司2018年發行的票息7.5%的五年期債券經債權人批准將延期兌付利息。
商湯集團重啟香港IPO，預計於12月30日掛牌上市。
華人置業（0127）私有化計劃遭否決，將維持上市地位，股份今早復牌。
阿里巴巴首次發布氣候行動計畫，希望到2030年實現自身運營碳中和。
港交所（0388）公布針對空白支票公司的規則，從明年年初開始允許SPAC上市，同時設定了一個嚴格的機制來保護投資者。另外，中國證監會擬禁止內地投資者參與滬深股通交易，並擬修訂滬倫通規則，納入深交所符合條件的上市公司。