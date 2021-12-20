恒指低開112點見逾18個月低位 華置復牌重挫31% 佳兆業創上市新低
文章日期：2021年12月20日 09:11
恒指今早低開112點或0.49%，報23079點，創去年5月29日以來最低，成交金額34億元；國指今早低開35點或0.44%，報8182點。恒生科技指數開市報5644點，跌0.64%。
ATMX普遍向下，阿里巴巴（9988）升1.03%，報118.2元，亦為表現最好藍籌；騰訊（0700）跌0.14%，報437.4元；美團（3690）跌0.53%，報224.6元；小米（1810）跌0.11%，報18.2元。網易（9999）開市跌4.23%，報147元，是跌幅最大的藍籌。
華置（0127）私有化計劃遭否決，將維持上市地位，股份今早復牌。開市報2.6元，跌31.22%。
港交所（0388）公布針對空白支票公司的規則，從明年年初開始允許SPAC上市。港交所跌0.97%，報448.6元。
內房方面，標普繼惠譽之後宣告中國恒大（3333）違約。恒大（3333）開市報1.6元，跌1.23%；恒大物業（6666）開市報2.83元，升0.71%；恒大汽車（0708）開市報2.5元，無升跌；恒騰（0136）開市報2.67元，升1.14%。
佳兆業（1638）今早復牌。開市創上市新低，見0.85元，跌7.61%；佳兆業美好（2168）開市報11.78元，升0.68%。
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