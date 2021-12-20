恒指跌334點 恒科指跌2.4%創歷史新低 華置瀉近3成
文章日期：2021年12月20日 12:04
恒指半日跌334點或1.44%，報22858點，跌穿23000點大關，創逾18個月以來低位，成交金額636億元；國指跌119點或1.45%，報8098點。恒生科技指數收報5543點，跌2.42%，創歷史新低。
「ATMX」全線向下，阿里巴巴（9988）跌0.77%，收報116.1元；騰訊（0700）跌1.55%，收報431.2元；美團（3690）跌1.77%，收報221.8元；小米（1810）跌2.52%，收報17.76元。
藍籌中以恒安（1044）表現最好，升1.73%，收報41.05元；網易（9999）表現最弱，跌6.19%，收報144元，是跌幅最大的藍籌。
Tesla概念股受挫，億和控股（0838）跌13.41%，收報1.55元。電動車股疲軟，比亞迪（1211）收報253元，跌4.74%；理想汽車（2015）收報113.3元，跌2.75%；小鵬汽車（9868）收報158.3元，跌3.94%。
內地1年期LPR下調5個基點至3.8%，為20個月以來首次。內銀股個別發展，工行（1398）升0.47%，收報4.31元；招商銀行（3968）跌0.16%，收報62.55元；中行（3988）升0.36%，收報2.75元；建行（0939）跌0.19%，收報5.3元。
內房股陷弱勢。標普繼惠譽之後宣告中國恒大（3333）違約，恒大收報1.54元，跌4.94%；恒大物業（6666）曾創上市新低，見2.72元，收報2.73元，跌2.85%；恒大汽車（0708）收報2.31元，跌7.6%；恒騰（0136）收報2.48元，跌6.06%。
佳兆業（1638）今早復牌，收報0.79元，跌14.13%，創上市低；佳兆業美好（2168）見52周低，低位見11.46元，收報11.48元，跌1.88%；佳兆業健康（0876）收報0.082元，跌7.87%；佳兆業資本（0936）收報0.3元，無升跌。
華置（0127）私有化計劃遭否決，將維持上市地位，股份今早復牌，半日一度跌35%，創上市以來最大跌幅，收報2.68元，跌29.1%。
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