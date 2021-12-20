科網股受壓，恒生科技指數跌2.42%。美團（3690）跌近2%。電動車、新能源股捱沽，比亞迪股份（1211）跌近半成，贛鋒鋰業（1772）挫逾一成。華潤電力（0836）信義光能（0968）跌逾半成。體育用品李寧（2331）安踏（2020）跌5%、6%。生物科技、內房、教育股繼續受壓。

農夫山泉（9633）上周公布董事會決議建議採納員工股權激勵計劃，擬定將向不超過120名人員授予股權激勵。倘若計劃順利進行，將有助推動主要員工更積極更有動力令公司發展及增長。

公司經過20多年的發展，除了在核心的包裝水產品推陳出新，開發不同產品，鞏固的包裝水市場佔有率，亦不斷拓展多元飲品市場，透過公司本身強勁研發能力，多元化銷售渠道及營銷策略，可以迅速發展軟飲料業務，形成包裝水+軟飲料雙引擎。公司在包裝水龍頭地位，有利對成本上控制，可以保持利潤率穩定發展。

股價方面，農夫山泉上月炒染藍刺激股價急升，之後未獲納入藍籌觸發回吐，但於44元有支持回升，上周創出第二季以來最高位，今早隨着市况回調，短線料於20天線約46.5元有支持。低收45元宜先止蝕。

劉思明

投資版副主編