協會委託市場顧問公司於今年7至8月訪問511家企業，僱主對未來積金易平台主要疑慮，包括「遇到問題時客服支援足否足夠」（69%）、「平台有否足夠網絡安全措施保障隱私」（61%），及「行政效率會否因平台與強積金供應商的角色及職責不清晰而降低（54%）。

調查亦顯示，受訪企業最期待積金易平台為公司帶來的效益，分別為「供款處理程序更趨簡單、完善、標準化，進一步減輕行政工作負擔」（79%）、「減少因供款出錯而被徵收附加費的機會」（69%）。

劉家怡表示，調查或受一定的局限性影響，例如受訪者對未來積金易平台只有概括認識，因此對其特點和效益未有深入理解，這亦解釋為何受訪者對未來積金易平台的認知尚有提升空間，以及何以僱主無法表達他們對平台的具體期望，及希望從平台營運公司和強積金服務提供者可獲得的服務。

協會建議有關方面加強了解僱主的關注點，在開發過程中針對解決相關問題，而平台推出前透過不同媒體加強宣傳及教育。協會亦建議在平台實施初期，設立客戶服務熱線及網上自助服務平台，且提供關於過渡期安排的清晰指引，確保現有強積金服務供應商續提供平台公司未能提供的服務，以實現無縫銜接。

至於積金易平台啟用，僱員是否仍可在強積金服務供應商的手機應用程式轉換基金？劉家怡表示，相信有些工作要在平台做，才會有效益，僱員或可在手機應用程式繼續檢視結餘狀况，但若要轉換基金，就可能要在平台進行，惟細節仍在商討。

被問到會否擔心平台啟用後，客戶遇上疑難而求助時會否出現平台和受託人互相轉介情况，劉家怡表示，要釐清平台與受託人的角色和職責，例如，若屬行政工作，可能向平台查詢，若屬受託人的工作就可找受託人查詢，但強調客戶體驗很重要，「我們不會想將客人『掟來掟去』」。

​​積金局回覆，早於2019年已舉行多場持份者聚焦工作坊，深入了解各持份者作為平台未來的用家，對平台設計及功能的期望，當時所收集的意見已涵蓋協會是次調查受訪僱主提出的關 注點，局方已將有關意見納入平台設計內，務求平台的功能和設計切合用家所需。為進一步完善平台的使用介面設計，積金易平台公司及承辦商將於今年底起舉辦為期約半年的諮詢活動，主動接觸工會、商會、自僱人士組織、專業團體，以及行業組織等代表，介紹平台的設計和功能，並收集他們意見，從而完善平台設計及服務。

記者：胡學能

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