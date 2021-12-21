道瓊斯工業平均指數收跌433點，跌幅1.23%，報34932點。標普500指數收跌52點，跌幅1.14%，報4568點。納斯達克綜合指數收跌188點，或1.25%，報14980點。

道指曾跌最多1.98%，是11月30日後最大跌幅，低見34665.5點，是12月6日34633.43點後最低。收市報34932.16點，是12月3日後收市新低，當日報34580.08點。連跌3日，累計跌995.27點，對上一次連跌3日是11月19日；及連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月19日

標指曾跌最多1.94%，是11月30日後最大跌幅，低見4531.1點，是12月3日4495.12點後最低。今日收市報4568.02點，是12月3日後收市新低，當日報4538.43點。連跌3日，累計跌141.83點，對上一次連跌3日是10月12日；及連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月11日。

納指曾跌最多2.04%，是12月16日後最大跌幅，低見14860.04點，是10月18日14833.28點後最低。收市報14980.94點，是10月15日後收市新低，當日報14897.34點。連跌3日，累計跌584.64點，對上一次連跌3日是10月12日；連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月15日。

高盛跌2.67%，報371.61美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低67點，而家得寶，升0.37%，報389.4元，貢獻道指9點。

科技股方面，蘋果收市報169.75元，跌0.81%，谷歌母公司Alphabet收市報2832.14元，跌0.08%，亞馬遜收市報3341.58元，跌1.72%，Facebook收市報325.45元，跌2.49%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.39%，報467點。德國DAX指數收跌1.89%，報15239點；法國CAC 40指數跌0.82%，報6870點；英國富時100指數收跌0.99%，報7198點。