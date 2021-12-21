恒指高開50點 恒大、嗶哩嗶哩再創新低 新世界、銀娛見52周低
文章日期：2021年12月21日 09:23
恒指今早高開50點或0.23%，報22795點，成交金額18億元；國指今早高開6點或0.08%，報8048點。恒生科技指數開市報5467點，跌0.57%。
藍籌39隻升，15隻下跌，10隻無升跌。藥明生物（2269）升2.76%，報87.5元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.81%，報141.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，15隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報18.22元，升1%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見343元，開市報343元，跌8.29%。
恒指續低於10天線(23546.73點)、科指續低於10天線(5827.94點)。
安踏（2020）丁世忠轉讓3.1%股份。開市報110.3元，升0.64%。
中移動（0941）A股以57.58元人民幣發行。開市報46.35元，無升跌。
信義玻璃（0868）發盈喜，料今年最少多賺七成。開市報18元，升4.77%。
寶龍地產（1238）發優先票據淨集資1.133億美元，用於再融資。開市報3.88元，跌0.77%。
恒大（3333）旗下公司兩幅成都地塊因未動工開發將被政府收回。創上市新低，見1.43元，開市報1.43元，跌2.05%。
禹州（1628）林禹芳辭任公司執行董事。平上市低位0.64元，開市報0.64元，無升跌。
中聯通（0762）5G上客量連續三個月放緩，中電信5G用戶淨增1027萬戶。開市報3.83元，跌0.52%。
破底股方面
破底股包括，恒大（3333）創上市新低，見1.43元，開市報1.43元，跌2.05%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.62元，開市報1.62元，跌0.61%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見343元，開市報343元，跌8.29%；明源雲（0909）創上市新低，見19.1元，開市報19.1元，跌0.42%；澳博（0880）見52周低4.69元，開市報4.69元，無升跌；新世界發展（0017）見52周低29.4元，開市報29.4元，跌0.34%；大快活（0052）見52周低15.8元，開市報15.8元，跌0.38%；銀娛（0027）見52周低38.2元，開市報38.2元，跌0.39%；佳兆業美好（2168）見52周低11.02元，開市報11.02元，跌1.25%；深圳控股（0604）見52周低1.61元，開市報1.61元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，莊士機構（0367）開市報0.97元，升14.12%；裕承科金（0279）開市報0.255元，升7.14%；稻草熊（2125）開市報4.8元，升5.49%；太陽城集團（1383）開市報0.128元，升4.92%；信義玻璃（0868）開市報18元，升4.77%；華置（0127）開市報3.1元，升4.73%；百濟神州（6160）開市報162.9元，升3.69%；新奧能源（2688）開市報146.5元，升3.53%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見343元，開市報343元，跌8.29%；晶苑國際（2232）開市報2.7元，跌3.23%；網易（9999）開市報141.9元，跌2.81%；小鵬汽車（9868）開市報154.7元，跌2.77%；中國飛鶴（6186）開市報10.2元，跌2.67%。
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