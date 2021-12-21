港元現報7.7996元升值15點子，曾貶值最多3點子，報7.8014元，亦曾升值最多19點子，報7.7992元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.13點子至0.04262%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.05298%；2星期HIBOR跌0.33點子至0.10881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.25804%；6個月期HIBOR無升跌，報0.32202%；12個月期HIBOR無升跌，報0.43464%。

美元指數現報96.463貶值0.088點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.1025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0922%，終止連續4日收窄，利差是2021年12月16日後最高，當日差距為0.0954%

對上一次終止連續4日收窄，是2021年12月14日，當日利差報0.0977%。

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