港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止6連跌
文章日期：2021年12月21日 11:24
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升0.1點子至0.1947%，是12月16日後最高，當日報0.19923%。
港元現報7.7996元升值15點子，曾貶值最多3點子，報7.8014元，亦曾升值最多19點子，報7.7992元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.13點子至0.04262%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.05298%；2星期HIBOR跌0.33點子至0.10881%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.25804%；6個月期HIBOR無升跌，報0.32202%；12個月期HIBOR無升跌，報0.43464%。
美元指數現報96.463貶值0.088點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.1025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0922%，終止連續4日收窄，利差是2021年12月16日後最高，當日差距為0.0954%
對上一次終止連續4日收窄，是2021年12月14日，當日利差報0.0977%。
其他報道
蘋果iOS16、iPadOS 16據報放棄對舊款iPhone及iPad的支持
恒指高開50點 恒大、嗶哩嗶哩再創新低 新世界、銀娛見52周低