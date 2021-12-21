科網股表現參差，美團（3690）升逾2.5%，金蝶（0268）升7%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾6%。內房物管跌跌不休後有反彈，融創（1918）升9%。電力、能源股小回後大漲，華能（0902）升6%，兗煤（1171）升3%；燃氣、風電等新能源股亦向好。水泥玻璃鋁等建材股做好。

全國工信工作會議昨日在北京召開，會議強調2022年要做好多方面重點任務，包括提升信息通信服務供給能力，要穩妥有序開展5G和千兆光網建設，到2022年底千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力。

今年首三季三大電訊商的5G滲透率穩步提升，寬帶接入收入保持增長，推動淨利潤明顯上升，並為未來持續投入發展提供動力。繼中電信（0728）今年8月回歸A股上市，中移動（0941）亦即將登陸A股市場，有助行業有更多資源加快研發及基建的投入，光纖光纜設備供應長飛光纖光纜（6869）可以受惠。

大摩指，光纖價格處於上升周期，預料長飛可以受惠於有利的市場環境、營運效率提升，及一體化垂直模式。該行將長飛H股評級上調至「增持」，目標價由16元升至17.5元。

股價方面，長飛上周低位大彈挑戰9月延伸下降軌約13.3元受阻，回調守於20天線約12.5元，守穩後市有望再嘗試突破降軌阻力。止蝕位可設於10天線。

劉思明

投資版副主編