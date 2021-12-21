恒指收市升226點或1%，報22971點，成交金額1102億元，較上日減少11.61%，是11月25日1086.14億元成交後最少；國指升98點或1.23%，報8141點。恒生科技指數收報5612點，升2.08%。

藍籌41隻升，21隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升4.47%，收報229元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌1.85%，收報12.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報24.65元，升7.88%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見341元，收報358.4元，跌4.17%。

恒指續低於10天線(23564.31點)；科指續低於10天線(5842.49點)。

北水南下合計淨流入32.74億元，較上日減少14.02%，連續第20日流入，累計流入514.82億元，對上一次連續20日淨流入是2021年1月19日。南水北上合計淨流出9.97億元人民幣，較上日增加2.7%，連續第3日流出，累計流出85.29億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.56%，是12月13日後最大升幅，收市報22971.33點，是12月17日後收市新高，當日報23192.63點。

科指曾升最多2.87%，是12月7日後最大升幅。收市報5612.69點，是12月17日後收市新高，當日報5680.47點。今早曾低見5456.11點，創上市新低。

國指曾升最多1.9%，是12月9日後最大升幅。收市報8141.47點，是12月17日後收市新高，當日報8218點。

午後消息股表現

吉利（0175）母公司吉利控股，據報與雷諾將成立合資公司，在韓生產混合動力汽車。吉利收報22.05元，升0.46%。

星島（1105）：撤換安永，因核數費用未達共識。星島收報0.5元，無升跌。

研究稱國藥疫苗加強針對Omicron中和抗體「顯著下降」。國藥控股（1099）收報16.5元，升1.23%；復星醫藥（2196）收報34.2元，升1.48%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）12系列新品發布會下周二舉行。見52周低17.5元，收報18.4元，升4.43%。

中國教育部：校外培訓機構已壓減逾83%。教育股個別發展，宇華教育（6169）收報2.75元，升4.17%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.62元，收報0.62元，跌6.06%；民生教育（1569）平上市低位0.83元，收報0.87元，升4.82%；新高教（2001）見52周低2.77元，收報2.95元，升5.36%；中國新華教育（2779）收報1.59元，升4.61%。

資生堂與騰訊（0700）達成3年全球戰略合作伙伴關係。收報440.8元，升2.51%。

蘋果iOS16、iPadOS 16據報放棄對舊款iPhone及iPad的支持。舜宇（2382）收報237元，升1.46%；高偉電子（1415）收報12元，升6.19%；瑞聲（2018）見52周低29.2元，收報30.15元，升0.67%。

安踏（2020）丁世忠轉讓3.1%股份。收報110.2元，升0.55%。

中移動（0941）A股以57.58元人民幣發行。收報46.3元，跌0.11%。

信義玻璃（0868）發盈喜，料今年最少多賺七成。收報18.6元，升8.27%。

寶龍地產（1238）發優先票據淨集資1.133億美元，用於再融資。收報4.06元，升3.84%。

恒大（3333）旗下公司兩幅成都地塊因未動工開發將被政府收回。創上市新低，見1.43元，收報1.5元，升2.74%。

禹州（1628）林禹芳辭任公司執行董事。創上市新低，見0.63元，收報0.66元，升3.13%。

中聯通（0762）5G上客量連續三個月放緩，中電信5G用戶淨增1027萬戶。見52周低3.82元，收報3.85元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，順豐同城（9699）創上市新高，見15.48元，收報15.28元，升1.46%；旺旺（0151）創52周高，見7.1元，收報7.02元，跌0.14%；華能國電（0902）創52周高，見5.25元，收報5.13元，升5.34%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，京城佳業（2210）創上市新低，見4.51元，收報4.51元，跌4.65%；恒大（3333）創上市新低，見1.43元，收報1.5元，升2.74%；禹洲（1628）創上市新低，見0.63元，收報0.66元，升3.13%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.76元，收報0.82元，升3.8%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.62元，收報1.67元，升2.45%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.09元，收報3.09元，跌15.11%；融信中國（3301）創上市新低，見2.59元，收報2.72元，升3.42%；佳兆業美好（2168）見52周低11.02元，收報11.64元，升4.3%；合景泰富（1813）見52周低4.83元，收報5.04元，升3.92%；新城發展（1030）見52周低4.62元，收報5.1元，升9.68%；雅居樂（3383）見52周低3.79元，收報4.1元，升5.94%；富力（2777）見52周低3.08元，收報3.22元，升3.54%；中駿集團（1966）見52周低1.78元，收報1.88元，升3.87%。

內需股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.62元，收報0.62元，跌6.06%；百勝中國（9987）創上市新低，見361.6元，收報368.6元，升0.55%；小米（1810）見52周低17.5元，收報18.4元，升4.43%；中國科培（1890）見52周低2.98元，收報3.05元，升0.99%；新高教（2001）見52周低2.77元，收報2.95元，升5.36%。

濠賭股破底，包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.36元，收報5.63元，升2.18%；澳博（0880）見52周低4.55元，收報4.72元，升0.64%；銀河娛樂（0027）見52周低38元，收報38.65元，升0.78%。

醫療醫藥股破底，包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見9.5元，收報9.63元，跌0.31%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.76元，收報3.85元，升1.58%；諾輝健康（6606）創上市新低，見23.35元，收報25.75元，升4.67%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.58元，收報11.1元，升3.74%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.69元，收報6.08元，升3.05%；貝康醫療（2170）創上市新低，見6.4元，收報6.6元，升0.92%；亞盛醫藥（6855）見52周低24.65元，收報24.95元，升0.81%；威高股份（1066）見52周低9.43元，收報9.67元，升0.31%；錦欣生殖（1951）見52周低8.52元，收報8.7元，跌0.11%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.073元，收報0.074元，跌12.94%；康寧醫院（2120）見52周低20元，收報20.05元，跌1.23%；阿里健康（0241）見52周低6.58元，收報6.8元，升0.89%。

科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見341元，收報358.4元，跌4.17%；攜程集團（9961）創上市新低，見171元，收報175元，升0.92%；汽車之家（2518）創上市新低，見53.1元，收報55.2元，跌0.63%；攜程（9961）創上市新低，見171元，收報175元，升0.92%；明源雲（0909）創上市新低，見18.68元，收報19.56元，升1.98%；百融雲（6608）創上市新低，見9.1元，收報9.49元，跌3.26%。

本地股破底，包括，金源米業（0677）見52周低0.495元，收報0.5元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.61元，收報0.63元，升3.28%；毛記葵涌（1716）見52周低0.47元，收報0.47元，跌3.09%。

破底股包括，中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.87元，收報0.88元，跌1.12%；安能物流（9956）創上市新低，見7.82元，收報8.4元，升1.94%；寶勝國際（3813）見52周低1.08元，收報1.11元，跌0.89%；瑞聲（2018）見52周低29.2元，收報30.15元，升0.67%；天鴿互動（1980）見52周低0.72元，收報0.72元，跌4%；滇池水務（3768）見52周低1.72元，收報1.76元，升1.15%。

異動股

上升異動股，包括，1957 & Co.（8495）收報0.385元，升30.51%；山東新華製藥股份（0719）收報5.3元，升16.48%；福森藥業（1652）收報1.17元，升12.5%；冠均國際（1629）收報0.6元，升11.11%；融創服務（1516）收報8.44元，升10.33%；太陽娛樂（8082）收報0.076元，升10.14%；聯眾（6899）收報0.44元，升10%；維珍妮（2199）收報6.09元，升9.73%；粵運交通（3399）收報1.13元，升9.71%；新城發展（1030）見52周低4.62元，收報5.1元，升9.68%；融創（1918）收報11.48元，升9.54%。

下跌異動股，包括，火幣科技（1611）收報7.17元，跌17.87%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.09元，收報3.09元，跌15.11%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.073元，收報0.074元，跌12.94%；其利工業（1731）收報1.02元，跌12.07%；莊園牧場（1533）收報8.21元，跌11.53%；盛諾集團（1418）收報0.235元，跌9.62%；太陽國際（8029）收報0.425元，跌9.57%；國際娛樂（1009）收報0.3元，跌9.09%；百盛商業（3368）見52周低0.225元，收報0.23元，跌8%；佳兆業健康（0876）收報0.08元，跌6.98%。

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