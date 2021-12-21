11月整體消費物價指數升1.8%
文章日期：2021年12月21日 16:44
政府統計處公布，11月份消費物價指數，按年升1.8%，較10月按年升幅1.7%高，符合市場預期；若撇除政府一次過的紓困措施，綜合消費物價指數（基本通脹率）錄1.2%，仍較10月按年升幅1.1%稍高。
統計處分析，主因是電力費用、新鮮蔬菜價格升幅擴大、資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。
環顧各項目，期內按年報升的類別有電力、燃氣及水（升31.1%）、衣履（升6.7%）、交通（升5.3%）、外出用膳及外賣（升2.5%）、基本食品（升1.9%）、耐用物品（升1.8%）、雜項服務（升1.1%）；按年報跌則有雜項物品（跌1.0%）、煙酒（跌0.6%）和住屋（跌0.6%）。
政府發言人表示，能源相關項目價格的按年升幅進一步擴大，衣履、交通項目升幅較明顯，但許多項目承受的價格壓力仍然大致受控。發言人指，鑑於進口價格顯著上升、經濟持續復蘇，預料通脹壓力進一步增加，但由於本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。
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