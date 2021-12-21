是次惠理聯同廖創興企業合作收購的悉尼寫字樓，樓面面積約47702平方米，出租率達94%，今年6月底止淨租金回報達1.95億元，按年增長9.6%。是次Clear Miles認購的信託，另一方股東為澳洲上市房地產信託Dexus旗下的開放式基金。惠理指，有關收購有助其擴大管理第三方資產、增加收費為本的收入，及部署成立第二個房地產私募基金。

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