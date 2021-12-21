惠理聯同廖企共出資6.12億元購悉尼商厦25%權益
文章日期：2021年12月21日 17:26
惠理集團（0806）旗下房地產基金VP AP Real Estate，聯同廖創興企業（0194）宣布聯手，向雙方各佔50%權益的Clear Miles提供股東貸款3.06億元，最終經Clear Milies出資6.12億元認購一信託權益，收購澳洲悉尼肯特街309至321號17層高寫字樓物業25%股權，料交易於明年3月底完成，事前須獲得澳洲外商投資審閱委員會批准。
是次惠理聯同廖創興企業合作收購的悉尼寫字樓，樓面面積約47702平方米，出租率達94%，今年6月底止淨租金回報達1.95億元，按年增長9.6%。是次Clear Miles認購的信託，另一方股東為澳洲上市房地產信託Dexus旗下的開放式基金。惠理指，有關收購有助其擴大管理第三方資產、增加收費為本的收入，及部署成立第二個房地產私募基金。
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