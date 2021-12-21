現在流行說Metaverse，對於千禧年代沉迷虛擬遊戲的人來說，早不覺意外，那年代有種網絡遊戲，稱為MMORPG，即群眾角色扮演遊戲，有名的當數《石器時代》、《天堂》、《龍族》等等，大概是電腦內玩家各自打怪物、升等級，卻又發展出社會，各有圈子來往與金錢交易，那已是今日所謂Metaverse的雛形。玩家更已經會用實體貨幣買賣虛擬裝備，只是其時傳媒總會訪問一、兩個「專家」，斥年輕人沉迷遊戲，分不清虛實，才用金錢去買虛擬道具，不是正經事。到今日兜了大個圈，就變成正經事。

其時MMORPG遊戲是以月費制為主，後來衍生出今日的課金制度，遊戲免費，道具索錢。若要研究虛擬奢移品的前景，便可用近年的熱門遊戲《Fortnite》做參考。

虛擬奢移品主要靠虛擬外形去討好大眾，之所以要區分，是因為一般遊戲的課金制度是有「實效」的，主要令角色更強，更易過關。《Fortnite》是讓群眾互相「大逃殺」的免費遊戲，風靡西方國家，牟利模式是玩家課金，買取表情、動作、衣著等，以外表為主，不含「實效」，其中衣著與各大公司洽商，囊括了很多大熱的動漫角色，包括Marvel系列，最近還有狐忍角色可用。憑此模式，便讓《Fortnite》收入菲薄。

綜合Business of Apps與Statista網站資料，去年《Fortnite》產生收入51億美元，按年升38%，遊戲母公司Epic Games毛收入則錄得51億美元，按年升21%。這兩組數字或可大致看到《Fortnite》的受歡迎程度，及出售外表的商機，當然前提是遊戲夠吸引，才令大家願意久留，便有意欲打扮一下角色。網站LendEDU曾訪問1000名《Fortnite》玩家，共有近七成玩家曾在這遊戲課金，平均共課金約85美元，若以大眾遊戲而言，能有此成績已是很驚人，亦代表虛擬外表的商機正在萌芽。

有人質疑虛擬外表為何值那麼多錢，而奢侈品至少是實物。其實奢移品本來出售的亦不在於實際功能，而是令玩家享受美感，或覺得自己社會地位有所提升，滿足自我，以及方便與特定階層的人作社交功能，正如不會有人計較LV袋內裏有多少暗格，實不實物不太重要。綜合這幾點，其實與遊戲裏的虛擬外表功能相似，只要奢侈品品牌能塑造一些虛擬的名流圈子，又或者與其他社區遊戲如《動物之森》等合作，便有了更多理由讓買家進內買道具炫耀，加上NFT的功能，讓買家覺得貨品獨一無二，更能滿足自我。

千禧年代的網絡遊戲內名貴武器足以令玩家瘋狂，用上同一模式，加上奢侈品百多年的品牌效應，其效果可想而知，甚至可令奢侈品市場變得環保。LV早前推出遊戲，也是試水溫之作，相信陸續有來。

寫了好一段時間，今篇文章是本欄最後一篇，期望有緣再會。謝謝。

賈文清

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