美國總統拜登稱仍可能與曼欽就其經濟計劃達成協議；另外，美國食品和藥物監督管理局(FDA)據悉最快周三將宣布授權輝瑞、默克生產的新冠口服藥。美股反彈，三大指數齊創12月7日後最大升幅。道指曾升最多1.65%，標指曾升最多1.82%，納指曾升最多2.46%，納指同時連續第3日陽燭。