美股反彈 三大指數齊創兩周最大升幅 道指升560點
文章日期：2021年12月22日 08:15
美國總統拜登稱仍可能與曼欽就其經濟計劃達成協議；另外，美國食品和藥物監督管理局(FDA)據悉最快周三將宣布授權輝瑞、默克生產的新冠口服藥。美股反彈，三大指數齊創12月7日後最大升幅。道指曾升最多1.65%，標指曾升最多1.82%，納指曾升最多2.46%，納指同時連續第3日陽燭。
道瓊斯工業平均指數收漲560點，升幅1.61%，報35492點。標普500指數收漲81點，升幅1.78%，報4649點。納斯達克綜合指數收漲360點，或2.41%，報15341點。
波音升5.86%，報199.52美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻72點，而默沙東跌1.14%，報75.54元，拖低道指5.7點。
科技股方面，蘋果收市報172.99元，升1.9%，谷歌母公司Alphabet收市報2869.45元，升1.31%，亞馬遜收市報3408.34元，升1.99%，Facebook收市報334.2元，升2.68%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.43%，報473點。德國DAX指數收漲1.37%，報15447點；法國CAC 40指數漲1.39%，報6964點；英國富時100指數收漲1.39%，報7297點。