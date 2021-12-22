日本「譚仔姐姐」人工福利係點？

其中，譚仔三哥吉祥寺分店已開始招聘人手。根據招聘網站，不接受高中生，但歡迎大學生、家庭主婦、中老年人等，無飲食業甚至工作經驗的人士亦可應徵，時薪介乎1100至1200日圓（約75至82港元），晚上10時後有加班費。分店營業時間為上午9時至晚上11時，上班時間可面議。

至於福利方面，譚仔三哥提供膳食津貼、全額交通費津貼、明確的加薪制度及有薪假期等。

本港「譚仔姐姐」的薪金及福利曾惹來網民熱議。因為根據今年4月譚仔的招聘日，該公司以最高月薪1.65萬至2萬元招聘「侍應／廚房助理／洗碗」，已高於全港每月工資中位數；而同月「譚仔三哥」的招聘日，亦以最高月薪1.7萬元及1.75萬元招聘侍應和廚房／洗碗員。而根據本港「譚仔三哥的官方網站，除了薪金，公司亦為員工提供節日禮物、介紹人獎金、膳食等福利。

譚仔國際CEO劉達民於集團招股初期曾透露，未來3年會開多163間分店，其中日本將會開25間分店，希望將「譚仔味帶到全世界」。

譚仔國際最新報3.02元，升1%。

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