報道指，立訊精密正在崑山市建設一個28.5萬平方米的生產基地，相當於40個足球場，總投資額110億人民幣，最早可於明年組裝數以百萬計的iPhone。

立訊計劃在明年年中左右讓新園區的第一階段完工。知情人士指，立訊希望藉新工廠大幅提高iPhone的組裝佔比，希望從今年的650萬支iPhone組裝量最快明年提高至1200萬至1500萬部，最終將設有39條生產線。除新園區外，立訊精密亦租下並改建一座先前由iPad組裝業者仁寶擁有的鄰近工廠。

報道指，立訊精密建立龐大規模的生產基地，除了反映集團的雄心壯志，亦反映蘋果越來越依賴中國供應商。有知情人士指，另一間中國企業聞泰科技最近亦加入蘋果的供應鏈，並贏得了製造 Mac mini 和 Apple TV 的訂單，而蘋果亦將京東方科技添加到今年新款 iPhone 的優質顯示屏供應商名單中。

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