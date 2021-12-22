科技股偏好，美團（3690）升近1%至10天線有阻力，京東（9618）升288元受壓，半日升幅收窄至近2%。電動車概念比亞迪（1211）、贛鋒鋰業（1772）反彈2%、4%。新能源及電力股則回軟，保利協鑫（3800）、華潤電力（0836）跌逾2%。旅遊消閒概念股偏好，銀娛（0027）升3%，新秀麗（1910）、海倫司（9869）、海昌海洋公園（2255）、攜程（9961）升半成至一成不等。另一些消費股李寧（2331）華潤啤酒（0291）做好。不過，全球以至中國防疫措施未見寬鬆，不宜太過樂觀。個別內房物管股繼續受壓，但亦個別反彈。梳化品牌敏華（1999）升逾2%。個別鋁、煤、油服股做好。航運股亦有回吐。

衣物清潔品牌藍月亮（6993）過去5日有4日上升，今早再升1%至3個半多月新高，短線上升動力強。另一家居護理商朝雲（6601）也可留意。

朝雲核心家居產品包括殺蟲驅蚊、家居清潔及空氣護理產品。近年拓展個人護理、寵物護理業務，業務呈現快速增長。今年公司成功推出貓砂產品及毛利率較高的寵物食品產品線，上半年寵物護理收入按年升3.5倍。個人護理產品（不含洗手液）今年上半年增18%。

公司早前與寵物用品公司山東帥克簽訂戰略合作協議及投資協議，雙方將於寵物食品研發、採購、生產、供應鏈合作。朝雲亦會向山東帥克投資6,690萬元人民幣。天然鮮肉寵物主糧加工企業山東帥克在行業擁有近十年經驗，雙方合作有助朝雲於寵物行業的佈局。

股價方面，朝雲上月跌至3元附近跌勢趨緩，上升動力仍有待改善，上望料於3.5元有阻力。止蝕位可設於2.9元。

劉思明

投資版副主編