儲蓄及支方面，亞太區內發達經濟體的儲蓄量將成爲推動2022年及其後消費的強勁動力。人們將在2022年加快花費這些儲蓄，令包括澳洲、新西蘭、日本和韓國等多個市場的消費者支出增長速度達2%。就全球而言，隨著防疫限制放寬，由儲蓄衍生的消費或會在2022年為全球GDP帶來3%的增長。

供應鏈方面，展望明年，亞洲家庭在服務方面的開支預計將會增加，而商品需求也將保持強勁。縱使因供應鏈中斷而導致物流成本高企及全球商品價格飆升的問題將會持續，但出口業仍是區內的主要利好因素。旅遊方面，Mastercard預估，明年國際旅遊重啟將加快休閑旅遊復蘇，中長途航班也將逐步回升。明年在亞太區實施的旅遊限制減慢區内復蘇速度，僅數個市場的國内旅遊錄得反彈趨勢，例如澳洲的國内旅遊與疫情前的水平相比已經回復近69%。報告對亞太區明年在旅遊方面的發展抱持樂觀態度。

其他報道

呷哺呷哺據報進軍南方市場 未來三年擬全國新增逾500家門店

半年10隻新貴染藍後股價即「走樣」 恒指公司或放慢增藍籌

傳寧德時代計劃於波蘭設廠投資175億

洗米華被捕︱Mandy Lieu押豪宅換貸款 新濠博亞入稟要求交出單位

馬士基以36億美元作定價收購利豐物流業務

國泰：下月或持續減少往來香港客機 傳涉澳洲、歐洲、北美

滬深三大指數走勢分化 上證跌0.07%

【有片：選股王】家居護理商 朝雲可留意

【有片：埋身擊】比特幣以太幣反覆求穩 加密貨幣沽定揸好？

立訊精密據報在中國建蘋果iPhone組裝工廠 冀打破富士康及和碩壟斷

「ATM」升幅收窄 恒指10天線前軟 半日僅升75點

內地擬加強銀行間市場交易通訊工具使用規範 要求實名兼留紀錄

馬士基以234億收購利豐物流

滬深三大指數半日窄幅向上 上證微升0.01%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

阿里雲遭暫停工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位

政府計劃放寬MPF投資中央政府及政策性銀行未評級債券

譚仔三哥明年3月登陸日本 落戶吉祥寺 日本譚仔姐姐人工福利係點？

人行：私印「同號鈔」2萬億為謠言

滬深三大指數高開 人行進行100億人幣7天期和14天期逆回購操作

恒指今早高開249點 上試10天線 三大指數見4日高 「ATM」撐市