恒指今早高開249點，最多曾升287點，午後進一步收窄至僅升8點，全日高低波幅279點。恒指收市升131點或0.57%，報23102點，成交金額927億元，較上日減少15.87%，是5月4日908億元成交後最少；國指升53點或0.66%，報8195點。恒生科技指數收報5685點，升1.29%。

「ATM」升幅收窄。騰訊（0700）曾升最多2.27%，收報443元，升0.5%；阿里巴巴（9988）曾升最多5.27%，收報114.9元，升0.88%；美團（3690）曾升最多4.72%，收報230.4元，升0.61%。

藍籌44隻升，16隻下跌，4隻無升跌。安踏（2020）升5.35%，收報116.1元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.8%，收報32.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報59元，升6.88%；跌幅最大的是快手（1024）收報78.7元，升0.06%。

恒指受制於10天線(23474.85點)，科指受制於10天線(5814點)。

北水南下合計淨流入30.46億元，較上日減少6.97%，連續第21日流入，累計流入545.28億元，對上一次連續21日淨流入是2021年1月20日。南水北上合計淨流出17.45億元人民幣，較上日增加75.01%，連續第4日流出，累計流出102.74億元。

午後消息股表現

呷哺呷哺（0520）據報進軍南方市場，未來三年擬全國新增逾500家門店。收報6.04元，升1.85%。

國泰（0293）：下月或持續減少往來香港客機，傳涉澳洲、歐洲、北美。收報6.34元，升0.16%。

內地擬加強銀行間市場交易通訊工具使用規範，要求實名兼留紀錄。騰訊（0700）收報443元，升0.5%。

今早及隔晚消息股表現

阿里雲遭暫停工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位。阿里巴巴（9988）收報114.9元，升0.88%。

譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥明年3月登陸日本，落戶吉祥寺。收報3.03元，升1.34%。

長汽（2333）自動駕駛部門擬集資10億人民幣。收報27.5元，升4.96%。

富智康（2038）擬分拆BFIH於印度上市。收報1.26元，升5.88%。

金匯（8121）確認主席被捕，被檢若干文件凍結銀行賬戶。收報0.185元，跌19.21%。

李嘉誠旗下基金減持力世紀（0860）套現近2.26億。收報0.47元，跌4.08%。

永達汽車（3669）：王力群辭任非執行董事，徐悅獲委任新CEO。收報10.68元，升1.14%。

標普貶世茂（0813）長期發行人信貸，由「BB+」降至「B+」。收報5.11元，跌0.78%。

拉近網娛（8172）：安永辭任，委立信德豪為新核數師。停牌。

超凡網絡（8121）：無董事被捕。收報0.185元，跌19.21%。

華夏能源（8009）：就聯交所要求停牌事宜申請覆核。收報0.54元，無升跌。

惠理（0806）聯同廖企（0194）共出資6.12億元購悉尼商厦25%權益。惠理收報3.67元，升1.1%。廖企（0194）收報7.78元，升1.04%。

瑞房（0272）合資公司投得武漢地皮，作價逾200億。收報1.03元，無升跌。

滔搏（6110）第三季零售批發銷售額挫逾兩成。見52周低8元，收報8.01元，跌6.86%。

破頂股表現

破頂股包括，順豐同城（9699）創上市新高，見15.62元，收報15.44元，升1.05%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.49元，收報1.48元，升6.47%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.89元，收報7.82元，升1.03%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.74元，收報6.56元，升1.08%；旺旺（0151）創52周高，見7.1元，收報7.08元，升0.85%；華能國電（0902）創52周高，見5.33元，收報5.09元，跌0.78%；信星鞋業（1170）創52周高，見0.99元，收報0.99元，升2.06%；TOM集團（2383）創52周高，見1.03元，收報0.98元，跌1.01%；中國建築（3311）創52周高，見9.3元，收報9.01元，升0.33%。

破底股方面

醫療醫藥股破底，包括，微泰醫療（2235）創上市新低，見25元，收報25.1元，跌7.04%；信達生物（1801）見52周低49.35元，收報50.3元，跌5.63%；亞盛醫藥（6855）見52周低24.3元，收報25.7元，升3.01%；聯康生物（0690）見52周低0.085元，收報0.086元，跌1.15%；威高股份（1066）見52周低9.2元，收報9.33元，跌3.52%；和譽（2256）創上市新低，見8.62元，收報8.95元，跌1.65%。

內需股破底，包括，

本地股破底，包括，寶光實業（0084）見52周低0.062元，收報0.069元，跌4.17%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.61元，收報0.63元，無升跌；毛記葵涌（1716）見52周低0.455元，收報0.47元，無升跌；希慎（0014）見52周低23.55元，收報23.7元，跌1.04%；新世界發展（0017）見52周低29.3元，收報29.5元，跌0.17%；嘉華國際（0173）見52周低2.96元，收報2.96元，無升跌；大快活（0052）見52周低15.62元，收報15.66元，無升跌；太興（6811）見52周低1.23元，收報1.28元，無升跌；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.83元，無升跌；大新銀行（2356）見52周低6.45元，收報6.55元，跌0.76%；優品360（2360）見52周低1.63元，收報1.63元，無升跌；電盈（0008）見52周低3.89元，收報3.91元，升0.51%。

其他破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見5.06元，收報5.07元，跌13.04%；三巽控股（6611）創上市新低，見2.5元，收報3.19元，升3.24%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.59元，收報0.61元，跌1.61%；企展控股（1808）創上市新低，見0.065元，收報0.07元，跌2.78%；中國科培（1890）見52周低2.97元，收報3.01元，跌1.31%；天鴿互動（1980）見52周低0.71元，收報0.73元，升1.39%；易鑫集團（2858）見52周低1.19元，收報1.19元，跌4.03%；海亮國際（2336）見52周低0.111元，收報0.111元，跌3.48%；中國太平（0966）見52周低10.58元，收報10.66元，跌0.37%；BC科技（0863）見52周低8.7元，收報8.76元，跌2.67%；H&H國際（1112）見52周低11.76元，收報12.24元，升1.16%；玖龍紙業（2689）見52周低8.03元，收報8.14元，跌0.25%。

異動股

上升異動股，包括，京城佳業（2210）收報5.55元，升23.06%；華南城（1668）收報0.6元，升17.65%；山東墨龍（0568）收報5.68元，升16.16%；騰盛博藥（2137）收報37.65元，升10.57%；海昌海洋公園（2255）收報2.76元，升10.4%；莊園牧場（1533）收報9.06元，升10.35%；福森藥業（1652）收報1.28元，升9.4%；海倫司（9869）收報21.9元，升8.42%；協同通信（1613）收報0.199元，升8.15%；信利國際（0732）收報2.53元，升8.12%；藥明巨諾（2126）收報12.74元，升7.97%。

下跌異動股，包括，金匯（8160）見52周低0.055元，收報0.058元，跌34.09%；超凡網絡（8121）收報0.185元，跌19.21%；錦藝集團（0565）收報0.315元，跌14.86%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.06元，收報5.07元，跌13.04%；1957 & Co.（8495）收報0.34元，跌11.69%；佳民（8519）收報0.092元，跌9.8%；WAC（8619）收報0.177元，跌9.23%；睿見教育（6068）收報0.82元，跌8.89%；經濟日報（0423）收報1.18元，跌8.53%；依波路（1856）收報2.39元，跌8.08%；山東新華製藥股份（0719）收報4.89元，跌7.74%。