建行匯豐首推HONIA基礎貸款產品
文章日期：2021年12月22日 16:35
多種貨幣的倫敦銀行同業拆息（LIBOR）報價將於今年底完結，香港亦已建立港元隔夜平均指數（HONIA），作為港元銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率，銀行業亦陸逐推出以HONIA為報價基礎的產品。
建行亞洲宣布，該行昨日完成首筆以HONIA計價的融資安排，為恒基兆業（0012）旗下全資子公司，辦理以港元隔夜平均指數(HONIA)計價貸款，金額為10億港元。該行指，推出HONIA計價貸款，有助於推動HONIA成為市場的新計價基準。未來會繼續推動替代參考利率於本港市場的運作，研發及推廣更多以替代參考利率定價的產品，延伸至更多企業客戶，幫助為本港利率基準過渡。
另外匯豐今日公布，與恒基兆業完成一筆為期三年、價值10億元的HONIA利率掉期，為香港首筆與企業對手進行的同類交易。
匯豐指，交易可作為其他企業的參考，使用以HONIA為基準的衍生產品方案，有效地管理利率風險。
匯豐指，該行於2019年完成首筆 HONIA 及 HIBOR 利率掉期交易，隨後於去年進行首筆中央結算的 HONIA 利率掉期合約，以及市場首筆 HONIA 及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）交叉貨幣掉期。
HONIA獲金管局指定，作為HIBOR的備用參考利率，不過當局指HIBOR被業界沿用多年，一直獲市場人士公認為具公信力及可靠的基準。當局現時並沒有停止發布 HIBOR 的計劃，許多其他地區亦採用此多種利率並存的方案。
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