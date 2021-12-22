馬斯克在接受諷刺網站Babylon Bee的訪問時表示，「已經實現出售所持有特斯拉10%股份目標，再加上行使了期權，在這裏我試圖說得非常直白」。馬斯克又評論，加利福尼亞州「徵稅過重」、「過度監管」，形容在當地「做事越來越困難」。

11月7日，馬斯克提議賣出10%的Tesla股份，並在Twitter上發起調查。結果顯示，大多數人認同馬斯克應該沽出股票，以當時計算，他需要減持1700萬股Tesla股份。通過售股行動，他套現了逾140億美元。同一時間，他還行使了期權，以每股約6.24美元的價格購買約1640萬股股票。

馬斯克宣布出售持股後，Tesla股價由近高1200美元跌穿1000美元，昨日收報938.5美元，跌幅逾兩成。

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