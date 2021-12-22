馬士基：收購LF Logistics定價按今年預測EBITDA 14.4倍計值
文章日期：2021年12月22日 17:39
馬士基發出公布指，向利豐收購LF Logistics的交易，將令馬士基集團額外增加223座貨倉，令其手上貨倉總數增至549座，並且新增樓面270萬平方米，令總樓面增至多達950萬平方米。是次收購按企業價值36億美元定價，是按LF Logistics的企業價值，相對2021年預估的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）之14.4倍去計值。有關交易亦設有盈利能力支付安排，作為交易的一部份，涉值1.6億美元。
馬士基指，料LF Logistics的境內物流業務，在2021年度會錄得約10億美元收入，並且料錄得EBITDA約2.5億美元，會比2020年度的2.3億美元，按年增長8.69%。今次交易涉及的一次性費用8000萬美元，將於2022/23年度入賬。現時LF Logistics約在14個國家聘有1萬名員工，服務亞太區內的時裝、零售及快流服務的商戶。其估計，連同馬士基及LF Logistics的自身增長及協作效應，將有助境內物流業務的生意收入及EBITDA到2026年時的水平，會較目前倍增。
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