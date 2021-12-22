馬士基指，料LF Logistics的境內物流業務，在2021年度會錄得約10億美元收入，並且料錄得EBITDA約2.5億美元，會比2020年度的2.3億美元，按年增長8.69%。今次交易涉及的一次性費用8000萬美元，將於2022/23年度入賬。現時LF Logistics約在14個國家聘有1萬名員工，服務亞太區內的時裝、零售及快流服務的商戶。其估計，連同馬士基及LF Logistics的自身增長及協作效應，將有助境內物流業務的生意收入及EBITDA到2026年時的水平，會較目前倍增。

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