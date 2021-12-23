三項早期研究顯示，Omicron感染者住院風險遠低於感染Delta的人，另外，輝瑞新冠口服藥在美國獲緊急使用授權，試驗顯示該藥物可將住院減少89%，加上美國12月消費者信心指數超預期上升、第三季GDP增長2.3%，略好於預估水平。美股連升兩日，見近一周高，納指連續第4日陽燭。