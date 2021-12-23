Omicron住院風險低於Delta 美股兩連升 道指升261點
文章日期：2021年12月23日 08:15
三項早期研究顯示，Omicron感染者住院風險遠低於感染Delta的人，另外，輝瑞新冠口服藥在美國獲緊急使用授權，試驗顯示該藥物可將住院減少89%，加上美國12月消費者信心指數超預期上升、第三季GDP增長2.3%，略好於預估水平。美股連升兩日，見近一周高，納指連續第4日陽燭。
道瓊斯工業平均指數收漲261點，升幅0.74%，報35753點。標普500指數收漲47點，升幅1.02%，報4696點。納斯達克綜合指數收漲180點，或1.18%，報15521點。
聯合健康升1.42%，報494.13美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而NIKE跌0.71%，報165.44元，拖低道指7點。
科技股方面，蘋果收市報175.64元，升1.53%，谷歌母公司Alphabet收市報2928.3元，升2.05%，亞馬遜收市報3420.74元，升0.36%，Facebook收市報330.45元，跌1.12%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.93%，報478點。德國DAX指數收漲0.95%，報15593點；法國CAC 40指數漲1.25%，報7051點；英國富時100指數收漲0.61%，報7341點。