研究發現Omicron感染者住院風險遠低於感Delta，加上口服藥獲批，外圍向上，恒指今早高開39點，曾全跌最多75點，其後回升最多162點，高低波幅238點。不過恒指受科技股左右，半日升幅收窄至37點或0.16%，報23140點，恒指成交金額652億元；國指跌1點或0.02%，報8193點。恒生科技指數收報5628點，跌0.99%。恒指暫連升3日，累計升395.42點。