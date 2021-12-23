美團阿里限制大市升幅 恒指升37點 北水22日淨流入 百心安潛水8.8%
文章日期：2021年12月23日 12:22
研究發現Omicron感染者住院風險遠低於感Delta，加上口服藥獲批，外圍向上，恒指今早高開39點，曾全跌最多75點，其後回升最多162點，高低波幅238點。不過恒指受科技股左右，半日升幅收窄至37點或0.16%，報23140點，恒指成交金額652億元；國指跌1點或0.02%，報8193點。恒生科技指數收報5628點，跌0.99%。恒指暫連升3日，累計升395.42點。
騰訊（0700）以京東（9618）股份代息，成為推動恒指上升的主力，其次為匯控（0005）、建行（0939），相反，美團（3690）、阿里（9988）逆市向下並拖低大市，抵銷騰訊大部分對恒指點數的貢獻。阿里巴巴（9988）收報113.2元，跌1.48%；美團（3690）收報222.4元，跌3.47%。
藍籌38隻升，25隻下跌，1隻無升跌。騰訊（0700）升4.02%，收報460.8元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌3.62%，收報6.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報460.8元，升4.02%；跌幅最大的是京東（9618）收報259.4元，跌7.09%。
恒指受制於10天線(23363.39點)、科指受制於10天線(5766.56點)。
北水南下合計淨流入16.22億元，較上日減少46.75%，連續第22日流入，累計流入561.5億元，對上一次連續22日淨流入是1月21日。南水北上合計淨流入23.1億元人民幣，終止連續4日流出。
美取消牌照，中電信（0728）美洲擬繼續營業。收報2.57元，升0.39%。
譚仔三哥明年白色情人節登陸日本吉祥寺，譚仔國際（2217）收報3.19元，升5.28%。
大型國企中國稀土集團成立，五礦資源（1208）收報2.56元，升8.47%。中國鋁業（2600）收報4.59元，升8.25%。洛陽鉬業（3993）收報4.23元，升3.17%。
多間公司公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）收報4.96元，無升跌。國際家居零售（1373）收報2.7元，無升跌。
百心安（2185）上市，定價21.25元。收報19.38元，跌8.8%。
金川國際（2362）：不知悉任何被大股東私有化的建議。收報1.27元，升5.83%。
騰訊（0700）：以實物分派京東（9618）股份作為中期股息，21股派1股，總值1276億。騰訊收報460.8元，升4.02%。京東（9618）收報259.4元，跌7.09%。
龍皇（8493）證主席曾被捕現已保釋，部分銀行賬戶遭凍結。龍皇續停牌。
呷哺呷哺（0520）據報未來3年擬增設至少500家門店。收報5.97元，跌1.16%。
佳兆業美好（2168）煞停3.7億幣收購河北城市衞生綜合服務公司。收報11.9元，升0.68%。
萬勵達執董兼任金匯教育（8160）獨董，集團：非微信女案調查目標。創上市新低，見0.05元，收報0.065元，升12.07%。
聯合醫務（0722）向周大福企業出售內地業務55%股權，涉2200萬元。收報0.81元，跌2.41%。
恒大（3333）：正調動資源、與債權人溝通，化解集團風險。收報1.5元，升3.45%。
破頂股表現
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見13.3元，收報13.14元，升2.66%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.53元，收報1.53元，升3.38%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.11元，收報8.11元，升3.71%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.9元，收報6.86元，升4.57%；東方海外（0316）創52周高，見180.8元，收報179.9元，升4.11%；旺旺（0151）創52周高，見7.18元，收報7.09元，升0.14%；中國電力（2380）創52周高，見5.38元，收報5.33元，升7.89%；華潤電力（0836）創52周高，見27.5元，收報27.35元，升6.21%；華能國電（0902）創52周高，見5.43元，收報5.39元，升5.89%；大唐發電（0991）創52周高，見1.88元，收報1.86元，升9.41%；信星鞋業（1170）創52周高，見0.99元，收報0.96元，跌3.03%。
破底股方面
破底股包括，京城佳業（2210）創上市新低，見4.44元，收報5.05元，跌9.01%；中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.85元，收報0.85元，跌3.41%；堃博醫療（2216）創上市新低，見7.93元，收報8.05元，跌1.35%；迪臣發展（0262）創上市新低，見0.086元，收報0.089元，跌2.2%；金匯（8160）創上市新低，見0.05元，收報0.065元，升12.07%；聯康生物（0690）見52周低0.085元，收報0.085元，跌1.16%；榮昌生物（9995）見52周低73.6元，收報73.85元，跌4.52%；中國智能交通（1900）見52周低0.143元，收報0.153元，跌3.77%；海底撈（6862）見52周低16.6元，收報16.74元，跌2.33%；嘉華國際（0173）見52周低2.96元，收報2.99元，升1.01%；大快活（0052）見52周低15.52元，收報15.52元，跌0.89%；易鑫集團（2858）見52周低1.19元，收報1.21元，升1.68%；BC科技（0863）見52周低8.64元，收報8.64元，跌1.37%；中國有贊（8083）見52周低0.59元，收報0.61元，跌6.15%；佳源國際（2768）見52周低2.75元，收報2.76元，跌1.08%；安莉芳（1388）見52周低0.97元，收報0.97元，跌3%；卓能（0131）見52周低2.35元，收報2.5元，升2.46%；英皇娛樂（0296）見52周低0.8元，收報0.82元，跌1.2%。
異動股
上升異動股，包括，寶光實業（0084）收報0.078元，升13.04%；領悅服務（2165）收報4元，升12.36%；英皇文化產業（0491）收報0.055元，升12.24%；金匯（8160）創上市新低，見0.05元，收報0.065元，升12.07%；大唐發電（0991）創52周高，見1.88元，收報1.86元，升9.41%；龍源電力（0916）收報19.16元，升9.36%；中國宏橋（1378）收報8.68元，升9.18%；遠見控股（0862）收報0.199元，升8.74%；五礦資源（1208）收報2.56元，升8.47%；華南城（1668）收報0.65元，升8.33%；中鋁（2600）收報4.59元，升8.25%。
下跌異動股，包括，寶寶樹集團（1761）收報0.97元，跌22.4%；WAC（8619）收報0.154元，跌12.99%；富臨（1443）收報0.24元，跌9.43%；京城佳業（2210）創上市新低，見4.44元，收報5.05元，跌9.01%；米格國際（1247）收報0.435元，跌7.45%；京東（9618）收報259.4元，跌7.09%；粵運交通（3399）收報1.06元，跌6.19%；汽車之家（2518）收報55.35元，跌6.19%。
其他報道
英特爾回應禁新疆產品：出於表述合規合法初衷 並非它意或表達立場