騰訊（0700）向股東派京東（9618）股份作特別中期息，變相減持京東。消息刺激騰訊升逾4%，拖累京東跌7%。京東裂口曾急挫逾一成，低位反彈，但料於270元已有阻力。其他科網股亦有沽壓，美團（3690）跌3.5%。能源、電力、新能源及資源股，中海油（0883）、兗煤（1171）升2%；潤電（0836）、龍源（0916）升逾6%。中鋁（2600）、紫金（2899）、信義玻璃（0868）升3%至8%。內房股亦有反彈。航運股向好。個別消費股有回吐，李寧（2331）青島啤（0168）滔搏（6110）頤海（1579）跌逾2%。

市場焦點能源新能源，環保股也值得留意，當中光大環境（0257）上升動力增強可取。中國十四五期間將採取進一步的措施推動甲烷排放控制。參考國泰君安報告指，國內甲烷治理政策有望超預期，甲烷加強減排將進一步降低垃圾填埋比例，垃圾填埋、水體底泥與藻類治理將是重點方向。光大環境作為垃圾焚燒龍頭可以受惠。

股價方面，光大上月回落至5元回穩，月初以來展開拾級向上走勢，後市有望上試年內高位約6.5元。短線可以設10天線現約5.7元為止蝕位。

劉思明

投資版副主編