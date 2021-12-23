在計入預計的投資虧損及強積金供款後，預計2021年年底的強積金總資產將約為 1.16萬億元（相當於每名強積金成員的平均賬戶結餘約為25.5萬元），而2021年6月底最高位則約為1.221萬億元（相當於每名強積金成員約26.9萬元平均帳戶結餘) 。

中港股票基金今年跑輸美股基金36%

同時，預計「香港及中國股票基金」今年將跑輸「美國股票基金」約36%，並預計今年的回報表現差距將是自強積金成立以來歷年來最大的。

香港獨立的專業強積金研究小組積金評級今天宣布，預計強積金體系將出現3年以來首次的年度虧損，這是由於香港及中國股市創紀錄地跑輸美國股市並錄得投資虧損所致。在計入強積金供款後，預計至2021年年底的強積金總資產將約為1.16萬億元（或相當於每名強積金成員的平均賬戶結餘約為25.5萬港元），而2021年6月底最高位則約為1.221萬億元。

投資不夠分散 每1元有0.3元投資中港股票

積金評級主席叢川普 (Francis Chung) 指出，成員投資組合太集中，「擁有約23% 的市場比重，『香港及中國股票基金』不僅是強積金最大的單一資產類別，而且當透過投資於強積金的混合資產基金和『預設投資策略』基金時，我們估計投資於強積金的每1港元中約有3毫子投資於本地股票市場，這令『香港及中國股票』成為強積金體系中最重要的資產類別。」

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