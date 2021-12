根據提交美國證券交易委員會的申報文件,馬斯克賣出9.286億美元的Tesla股票,涉及934,091股股票。包括這次在內,馬斯克已經賣掉了總計1470萬股特斯拉股票,價值約154億美元。

When the 10b preprogrammed sales complete. There are still a few tranches left, but almost done.

