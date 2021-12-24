經濟數據利好 美股3連升 標指創新高 納指5連陽 道指收市升196點
文章日期：2021年12月24日 08:15
12月美國消費者信心指數上升、11月新建住宅銷量升至七個月高點，耐久財訂單創六個月最大增幅，加上上周首次申領失業救濟人數維持低位水平，投資者猜測經濟復蘇能夠抵抗疫情衝擊，刺激美股連升3日，標指更創收市價計新高，納指則連續第5日陽燭。
道瓊斯工業平均指數收漲196點，升幅0.56%，報35950點。標普500指數收漲29點，升幅0.63%，報4725點。納斯達克綜合指數收漲131點，或0.85%，報15653點。
Caterpillar升2%，報206.2美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而Visa，跌0.61%，報216.62元，拖低道指8點。
科技股方面，蘋果收市報176.28元，升0.36%，谷歌母公司Alphabet收市報2938.33元，升0.34%，亞馬遜收市報3421.37元，升0.01%，Facebook收市報335.24元，升1.44%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.98%，報483點。德國DAX指數收漲1.05%，報15756點；法國CAC 40指數漲0.78%，報7106點；英國富時100指數收漲0.44%，報7373點。