道瓊斯工業平均指數收漲196點，升幅0.56%，報35950點。標普500指數收漲29點，升幅0.63%，報4725點。納斯達克綜合指數收漲131點，或0.85%，報15653點。

Caterpillar升2%，報206.2美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而Visa，跌0.61%，報216.62元，拖低道指8點。

科技股方面，蘋果收市報176.28元，升0.36%，谷歌母公司Alphabet收市報2938.33元，升0.34%，亞馬遜收市報3421.37元，升0.01%，Facebook收市報335.24元，升1.44%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.98%，報483點。德國DAX指數收漲1.05%，報15756點；法國CAC 40指數漲0.78%，報7106點；英國富時100指數收漲0.44%，報7373點。