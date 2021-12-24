出售的兩間公司分別是，間接全資附屬公司Accipiter Finance S.à r.l.，(下稱AF)，及間接擁有90%權益之附屬公司Manchester Aviation Finance S.à r.l.(下稱VAH)，分別以24.41億美元(約189.21億港元)及18.4億美元(約142.58億港元)出售。

AF主要從事提供商用定翼飛機經營租賃之業務，持有74架飛機。VAH同樣主要從事提供商用定翼飛機經營租賃之業務，持有51 架飛機。

長實指，新冠疫情導致飛機租賃行業的範式轉變，風險與回報動態變得不穩定且難以預測；認為是項交易乃疫情中退出飛機租賃行業並加強戰略重點的時機；集團亦有機會重新調配資本以參與其他投資項目。

買方由 Maverick Aviation Partnership LP 設立，由The Carlyle Group 旗下管理。

其他報道

經濟數據利好 美股3連升 標指創新高 納指5連陽 道指收市升196點