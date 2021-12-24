恒指高開182點升穿10天線 賭股普遍上升 金沙升4.9%
文章日期：2021年12月24日 09:25
港股半日市，恒指今早高開182點或0.79%，報23375點，成交金額17億元；國指今早高開68點或0.84%，報8273點。恒生科技指數開市報5692點，升0.96%。「ATM」推高大市。
藍籌47隻升，4隻下跌，13隻無升跌。金沙中國（1928）升4.97%，報18.18元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌0.52%，報7.66元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，3隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報267.6元，升3.08%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報8.95元，跌0.89%。
恒指升穿10天線(23306.76點)，科指上試10天線(5733.21點)。
「ATM」推高大市，騰訊（0700）開市報468.6元，升1.47%；阿里巴巴（9988）開市報113.8元，升0.44%；美團（3690）開市報229.8元，升1.41%。
中移動（0941）A股發行引19戰投，包括全國社保等。開市報46.55元，跌0.11%。
長實（1113）331億售飛機租賃公司，涉125架飛機，料賺13億。開市報46.95元，升1.62%。
金禧國際（0091）大股東擬折讓12%配股，套現約3200萬。開市報0.159元，無升跌。
759阿信屋母企CEC國際（0759）中期多賺25%，急凍食品陷惡性競爭需調整產品組合。無成交，報0.62元。
電盈（0008）1300萬售1.1%盈大地產（0432）股份予新加坡基金。電盈開市報3.91元，無升跌。盈大地產無成交，報0.58元。
新創建（0659）委任前財庫局局長陳家強為獨立非執董，接替鄭維志。開市報7.09元，跌1.25%。
澳門政府：有意見倡疫情下酌情減收博彩稅，惟須審慎考慮及評估。另，逾半意見反對限制博企利潤分配，澳門政府：須確保承批公司財力。澳門博彩法諮詢總結：主流意見認為賭牌上限應為6個，禁轉批給。濠賭股普遍上升，新濠國際發展（0200）無成交，報9.1元。美高梅中國（2282）開市報4.76元，升6.73%。澳博（0880）開市報5.11元，升2.82%。永利澳門（1128）開市報6.06元，升3.77%。銀河娛樂（0027）開市報41.5元，升3.23%。金沙中國（1928）開市報18.18元，升4.97%。
AEON信貸財務（0900）第三季純利跌近一成。無成交，報4.96元。
日本城母企國際家居零售（1373）半年純利跌至9514萬，派中期連特別息每股14.7仙。開市報2.77元，升2.59%。
中車（1766）聯席公司秘書辭任，肖紹平接任。開市報3.43元，升0.59%。
潤地（1109）獲1億美元貸款融資。開市報33.5元，升0.75%。
乘聯會料乘用車零售12月跌一成，全年增4%。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報22.5元，升0.67%。比亞迪（1211）開市報270.8元，升1.73%。廣汽集團（2238）開市報7.87元，升0.25%。東風集團股份（0489）開市報6.52元，跌0.91%。長城汽車（2333）開市報28.6元，升0.18%。北京汽車（1958）開市報3.66元，跌0.27%。慶鈴汽車股份（1122）開市報1.59元，跌1.24%。小鵬汽車（9868）開市報179.7元，升1.87%。五菱（0305）開市報1.73元，升1.17%。
理想汽車（2015）無成交，報117.9元。恒大汽車（0708）開市報2.58元，升1.57%。
有線（1097）任命東周前社長關慧玲任新聞及資訊總監，帶領許方輝及謝燕娜等。開市報0.068元，升1.49%。
破頂股表現
破頂股包括，環球新材（6616）創上市新高，見8.87元，開市報8.87元，升1.26%；東方海外（0316）創52周高，見181.4元，開市報181.4元，升0.22%。
異動股
上升異動股，包括，金山工業（0040）開市報0.63元，升6.78%；美高梅中國（2282）開市報4.76元，升6.73%；人瑞人才（6919）開市報8.6元，升5.26%；金沙中國（1928）開市報18.18元，升4.97%；保利協鑫（3800）開市報2.64元，升4.76%；信陽毛尖（0362）開市報0.113元，升4.63%；雅迪（1585）開市報16元，升4.03%；粵豐環保（1381）開市報4.41元，升4.01%；中教控股（0839）開市報13.1元，升3.97%；裕承科金（0279）開市報0.24元，升3.9%。
下跌異動股，包括，鴻承環保科技（2265）開市報0.86元，跌2.27%；新城發展（1030）開市報5.4元，跌2.17%；霸王（1338）開市報0.091元，跌2.15%；新城悅（1755）開市報11.8元，跌1.99%；晶苑國際（2232）開市報2.56元，跌1.92%；新創建（0659）開市報7.09元，跌1.25%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.59元，跌1.24%；寶寶樹集團（1761）開市報0.88元，跌1.12%；北京控股（0392）開市報26.9元，跌1.1%；基石藥業（2616）開市報8.18元，跌1.09%；中國通信服務（0552）開市報3.72元，跌1.06%。