恒指升30點或0.13%，報23223點，成交金額517億元，是2020年1月24日473.22億元成交後最少，當日同為半日市；國指跌2點或0.03%，報8201點。恒生科技指數收報5619點，跌0.34%。

恒指今早高開182點，最多升189點，及後曾倒跌最多7點，全日高低波幅197點。恒指10天線(23291.53點)得而復失，指數連升4日，累計升478.9點，對上一次連升4日是11月12日，不過今日升市下要以陰燭收市。而科指則連跌2日，及連續第3日陰燭。

藍籌32隻升，23隻下跌，9隻無升跌。金沙中國（1928）升4.73%，收報18.14元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.79%，收報21.95元，是跌幅最大的藍籌。

「ATM」拖累大市，金融股匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0393）則成為升市火車頭。騰訊（0700）收報460.2元，跌0.35%；阿里巴巴（9988）收報113元，跌0.26%；美團（3690）收報226元，跌0.26%。友邦（1299）收報78.8元，升0.25%；匯控（0005）收報46.45元，升0.54%；建行（0939）收報5.36元，升0.37%。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報58.05元，升5.35%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報43.85元，跌2.99%。

恒指10天線(23291.53點)得而復失，科指續受制於10天線(5725.93點)。

北水南下合計淨流入3.27億元，較上日減少88.59%，連續第23日流入，累計流入577.2億元，對上一次連續23日淨流入是1月22日。

一周表現

恒指本周累升0.13%或31點，升幅是12月10日後最大，當時收市升幅為0.96%；本周表現最佳的是金沙中國（1928），累升9.54%，其次為騰訊（0700）及銀娛（0027），分別升5.07%及4.99%。而表現最差的是京東（9618），累跌6.78%，其次為阿里健康（0241）及碧桂園服務（6098），分別跌6.43%及5.95%。

國指本周累跌0.2%或16點，跌幅是12月17日後最大，當時收市跌幅為4.2%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是11月26日；本周表現最佳的是騰訊（0700），累升5.07%，其次為舜宇（2382）及中海油（0883），分別升3.69%及2.79%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌12.24%，其次為信達生物（1801）及快手（1024），分別跌8.43%及7.24%。

科指本周累跌1.08%或61點，跌幅是12月17日後最大，當時收市跌幅為5.88%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是11月26日；本周表現最佳的是攜程（9961），累升6.28%，其次為騰訊（0700）及金蝶（0268），分別升5.07%及4.7%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌9.66%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及快手（1024），分別跌8.07%及7.24%。

個股表現

傳恒大（3333）多地員工罷工，恒大曾挫逾4%再創上市新低。創上市新低，見1.42元，收報1.47元，跌0.68%。

內媒揭百度（9888）更多裁員內幕，直播業務9成員工被炒，遊戲部門近全軍覆沒。收報139.1元，升0.36%。

中移動（0941）A股發行引19戰投，包括全國社保等。收報47.5元，升1.93%。

長實（1113）331億售飛機租賃公司，涉125架飛機，料賺13億。收報47.75元，升3.35%。

金禧國際（0091）大股東擬折讓12%配股，套現約3200萬。收報0.175元，升10.06%。

759阿信屋母企CEC國際（0759）中期多賺25%，急凍食品陷惡性競爭需調整產品組合。收報0.62元，無升跌。

電盈（0008）1300萬售1.1%盈大地產（0432）股份予新加坡基金。電盈收報3.94元，升0.77%。盈大地產（0432）收報0.61元，升5.17%。

新創建（0659）委任前財庫局局長陳家強為獨立非執董，接替鄭維志。收報7.09元，跌1.25%。

澳門政府：有意見倡疫情下酌情減收博彩稅，惟須審慎考慮及評估。另，逾半意見反對限制博企利潤分配，澳門政府：須確保承批公司財力。澳門博彩法諮詢總結：主流意見認為賭牌上限應為6個，禁轉批給。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報9.58元，升5.27%。美高梅中國（2282）收報4.81元，升7.85%。澳博（0880）收報5.14元，升3.42%。永利澳門（1128）收報6.3元，升7.88%。銀河娛樂（0027）收報41.05元，升2.11%。金沙中國（1928）收報18.14元，升4.73%。

AEON信貸財務（0900）第三季純利跌近一成。收報4.99元，升0.6%。

日本城母企國際家居零售（1373）半年純利跌至9514萬，派中期連特別息每股14.7仙。收報2.79元，升3.33%。

中車（1766）聯席公司秘書辭任，肖紹平接任。收報3.41元，無升跌。

潤地（1109）獲1億美元貸款融資。收報33.2元，跌0.15%。

乘聯會料乘用車零售12月跌一成，全年增4%。汽車股向下，吉利（0175）收報21.95元，跌1.79%。比亞迪（1211）收報262.2元，跌1.73%。廣汽集團（2238）收報7.73元，跌1.53%。東風集團股份（0489）收報6.53元，跌0.76%。長城汽車（2333）收報27元，跌5.43%。北京汽車（1958）收報3.66元，跌0.27%。慶鈴汽車股份（1122）收報1.62元，升0.62%。小鵬汽車（9868）收報175.4元，跌0.57%。五菱（0305）收報1.72元，升0.58%。理想汽車（2015）收報117.7元，跌0.17%。恒大汽車（0708）收報2.78元，升9.45%。

有線（1097）任命東周前社長關慧玲任新聞及資訊總監，帶領許方輝及謝燕娜等。收報0.069元，升2.99%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見13.48元，收報12.78元，跌3.33%；環球新材（6616）創上市新高，見9.35元，收報9.35元，升6.74%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.98元，收報2.91元，升6.99%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.55元，收報1.5元，跌2.6%；Uju Holding（1948）創上市新高，見6.99元，收報6.87元，升2.84%；港華燃氣（1083）創52周高，見7.07元，收報6.93元，升1.32%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.22元，收報4.06元，跌0.25%；東方海外（0316）創52周高，見181.8元，收報179.8元，跌0.66%；中國電力（2380）創52周高，見5.6元，收報5.6元，升3.32%；華潤電力（0836）創52周高，見28.85元，收報28.7元，升3.8%；華能國電（0902）創52周高，見5.74元，收報5.7元，升2.52%；大唐發電（0991）創52周高，見1.93元，收報1.88元，跌0.53%；華電國際（1071）創52周高，見3.7元，收報3.67元，升1.94%。

破底股方面

醫療醫藥股破底，包括，鷹瞳科技（2251）創上市新低，見37.55元，收報38.5元，跌3.99%；明源雲（0909）創上市新低，見18.02元，收報18.52元，跌0.22%；時代天使（6699）創上市新低，見250.6元，收報251.6元，跌4.19%；信達生物（1801）見52周低48.8元，收報49.4元，跌2.27%；榮昌生物（9995）見52周低68.4元，收報70.25元，跌4.62%；阿里健康（0241）見52周低6.47元，收報6.55元，跌0.91%；

本地股破底，包括，希慎（0014）見52周低23.55元，收報23.85元，升0.21%；大快活（0052）見52周低15.3元，收報15.52元，跌0.26%；鴻福堂（1446）見52周低0.375元，收報0.375元，跌6.25%；

其他破底股包括，恒大（3333）創上市新低，見1.42元，收報1.47元，跌0.68%；中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.84元，收報0.85元，無升跌；國美（0493）見52周低0.65元，收報0.66元，跌1.49%；原生態牧業（1431）見52周低0.24元，收報0.248元，跌0.8%；雅士利國際（1230）見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌；佳兆業資本（0936）見52周低0.28元，收報0.28元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.58元，收報0.59元，跌1.67%；佳源國際（2768）見52周低2.66元，收報2.68元，跌1.47%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.046元，跌2.13%；濟豐包裝（1820）見52周低5.03元，收報6.26元，升0.16%；時計寶（2033）見52周低0.68元，收報0.71元，升1.43%；富士高（0927）見52周低0.79元，收報0.79元，跌1.25%；九興（1836）見52周低8.29元，收報8.3元，跌4.71%。

異動股

上升異動股，包括，維太創科（6133）收報0.32元，升16.36%；太平洋酒吧（8432）收報0.059元，升15.69%；帝國科技（0776）收報18.8元，升13.39%；稻草熊（2125）收報5.79元，升11.56%；瑞慈醫療（1526）收報1.15元，升10.58%；南京熊貓電子股份（0553）收報4.77元，升10.16%；金禧國際（0091）收報0.175元，升10.06%；朗詩（0106）收報0.39元，升9.86%；恒大汽車（0708）收報2.78元，升9.45%；寶寶樹集團（1761）收報0.97元，升8.99%；藥明巨諾（2126）收報15.6元，升8.94%。

下跌異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.066元，跌12%；江山控股（0295）收報0.069元，跌10.39%；中國軟件國際（0354）收報9.71元，跌10.09%；1957 & Co.（8495）收報0.31元，跌8.82%；森松國際（2155）收報10元，跌7.75%；太睿國際控股（1010）收報6.32元，跌7.33%；新城悅（1755）收報11.2元，跌6.98%；指尖悅動（6860）收報0.231元，跌6.85%；元力控股（1933）收報0.35元，跌6.67%；莊臣（1955）收報1.03元，跌6.36%；新城發展（1030）收報5.17元，跌6.34%。

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