《路透社》綜合各大行分析，花旗研究報告表示，自2014年騰訊投資京東以來，京東一直保持著持續的盈利能力和正現金流。京東已經轉型，更加專注於供應鏈能力，減少對用戶流量的依賴，尤其是來自騰訊渠道的用戶流量，可以作為一個獨立的實體自我維持。該行又指，「京東股份的處置是一次性的，並不意味著騰訊將在近期探索類似的處置。」

《路透》引述知情人士指，騰訊沒有退出其他投資的計劃，例如拼多多和美團（3690），因為兩者的發展尚未如京東般成熟。

惟長遠而言，有投資者認為，騰訊仍有可能減持互聯網巨頭的股份。報道引述風雲資本創始合伙人侯繼勇指，未來一段時間，反壟斷都會是互聯網平台需要面對的「主旋律」，對騰訊和阿里巴巴（9988）兩大龍頭企業而言，「觸角越往回收可能越安全。」

另光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，「騰訊不會把所有投資都集中在某一個時間段集中進行減持，因為需要考慮時間、市況等因素的影響。」他相信，騰訊短時間內不一定會再減持其他參股公司，但長期而言，類似情況仍可能發生。

騰訊目前是美團的第一大股東，持股比例逾17%。騰訊同時是拼多多、快手（1024）、貝殼找房、唯品會、富途控股等上市公司的第二大股東。

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