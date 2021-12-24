財匯局指一上市公司核數師未能適當處理錯報
文章日期：2021年12月24日 15:39
財匯局公布，採納了一份調查報告，指出一間上市公司的核數師未能適當處理已識別的錯報，並在確定整體重要性時未有適當運用專業判斷。財匯局表示，已將該調查報告轉介會計師公會，以決定是否需要採取任何紀律處分，為免影響紀律處分程序，相關人士的名稱暫時不會公開。
財匯局表示，該上市公司核數師未能適當處理一間上市實體截至2017年3月底止年度的合併財務報表中，收購子公司應付代價計量的錯報，以及在確定財務報表整體重要性時未能適當地運用專業判斷，進行充分客觀的評估。
財匯局指出，採納有關報告旨在推動受監管人士不斷提高審計和財務匯報的質素，提醒審計委員會成員考慮調查結果對其服務的上市實體財務匯報及審計的影響，以及維持公眾對獨立核數師監管制度的信心。
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