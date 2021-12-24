財匯局表示，該上市公司核數師未能適當處理一間上市實體截至2017年3月底止年度的合併財務報表中，收購子公司應付代價計量的錯報，以及在確定財務報表整體重要性時未能適當地運用專業判斷，進行充分客觀的評估。

財匯局指出，採納有關報告旨在推動受監管人士不斷提高審計和財務匯報的質素，提醒審計委員會成員考慮調查結果對其服務的上市實體財務匯報及審計的影響，以及維持公眾對獨立核數師監管制度的信心。

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