《路透社》引述消息稱，買家會接收Selfridges的18間分店，佔總數約七成，並有意於牛津街旗艦店旁建立豪華酒店，惟加拿大七間分店不在是次交易內。消息指，買家銳意建立百貨公司帝國，輔以網購，目標2024年前銷售額增至80億歐元（約707億港元），當中網購至少佔10億歐元（約88.4億港元），即較目前約50億歐元（約441.9億港元）高出約六成。

Selfridges以在倫敦牛津街門店聞名國際，成立於1908年，僱員達1萬人，全球共25間分店，分布在英國、愛爾蘭、荷蘭、加拿大等地；2003年由Weston家族的加拿大分支購入，其時作價約6億英鎊（約62.7億港元）。

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