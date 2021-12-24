傳英國高檔百貨Selfridges賣盤 作價逾400億元
文章日期：2021年12月24日 15:34
外媒報道，英國高檔百貨公司Selfridges賣盤，售予泰國零售集團Central Group與澳洲發展商Signa Group，作價40億英鎊（約418億港元）。
《路透社》引述消息稱，買家會接收Selfridges的18間分店，佔總數約七成，並有意於牛津街旗艦店旁建立豪華酒店，惟加拿大七間分店不在是次交易內。消息指，買家銳意建立百貨公司帝國，輔以網購，目標2024年前銷售額增至80億歐元（約707億港元），當中網購至少佔10億歐元（約88.4億港元），即較目前約50億歐元（約441.9億港元）高出約六成。
Selfridges以在倫敦牛津街門店聞名國際，成立於1908年，僱員達1萬人，全球共25間分店，分布在英國、愛爾蘭、荷蘭、加拿大等地；2003年由Weston家族的加拿大分支購入，其時作價約6億英鎊（約62.7億港元）。
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