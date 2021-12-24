駿隆：環球股市下跌拖累 本月截至17日MPF人均蝕414元
文章日期：2021年12月24日 15:48
強積金顧問公司駿隆表示，本月環球股市開始下跌，令強積金回報表現欠佳。本月截至17日，強積金錄負回報0.2%，股票基金指數跌0.7%，混合資產基金指數升0.3%，固定收益基金指數升0.1%。月內強積金每人平均蝕414元，年初至今人均蝕3303元。
駿隆指，美國通脹數據沒超出市場預期，令市場預期聯儲局的收水行動未必會再次加速，但變種病毒為市場帶來不確定性，拖累強積金市場本月表現。
今年於相同資產類別中，個別基金表現見分歧，原因之一是所投資的個別板塊表現較大市和其他板塊優勝。以歐股表現為例，年初至今表現最差及最佳基金回報為+1.5%至+22.4%，差距達20.9個百分點；而環球股票基金表現差距亦見近20%，成員需注意選中表現較佳的資產類別的同時，所屬強積金計劃的基金回報表現亦猶為重要。
駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者需留意美股短期波動，長期可考慮估值偏低的中港股市，值博率會較高。低風險投資者需留意加息對債券價格的負面影響，亦可考慮人民幣債券與保守基金持盈保泰。
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