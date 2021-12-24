報道又列舉幾個本土品牌做例子，當中不得不提著名急凍餃子品牌「CJ集團」，過去第三季亞洲同歐洲食品銷售按年彈升19%；而集團喺2019年收購美國品牌「Schwan's Co.」，加上BTS成員「加持」下，集團美國季內相關銷售都按年升8%。

事實上，集團去年食品營業額入面已經有接近一半嚟自海外市場，對比2018年相關佔比得14%有顯著升幅。其中去年急凍餃子喺海外市場嘅銷售額就錄得5.7億美元（約44.3億港元），接近係本地市場嘅一倍。

當然仲有大家都好熟悉「辣雞麵」嘅品牌「三養拉麵」，就算冇之前《魷魚遊戲》熱潮刺激，集團都已經向80個海外市場出口，當中整體接近有一半，而海外市場更有八成係自「辣雞麵」。

文：祖師

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