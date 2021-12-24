被除名本地系統性重要銀行 東亞：尊重金管局檢討結果
文章日期：2021年12月24日 18:34
東亞銀行（0023）明年起被剔出本地系統重要性認可機構名單。東亞銀行回覆本報查詢時指，尊重金管局作出的2022年度檢討結果，該行一直是本港同業中擁有最穩健資本基礎的銀行之一，同時亦會利用這次檢討結果帶來的彈性和契機，進一步運用資源以發展業務。
金管局公布，已完成對具本地系統重要性認可機構（D-SIB）名單的年度評估。據評估結果，被指定為D-SIB的認可機構總數由6間減少至5間。該局指，考慮到東亞銀行相對其他機構的系統重要性，該銀行在是次評估不再被識別為D-SIB。最新名單於2022年1月1日生效。
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根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩衝資本加入HLA資本規定。適用於D-SIB的HLA資本規定（以認可機構的普通股權一級資本（CET1資本）佔其風險加權資產（根據《銀行業（資本）規則》計算）的百分比表示）介乎1%至3.5%之間（視乎所評定該D-SIB的系統重要性而定）。
資料顯示，東亞銀行今年HLA資本規定為1%。
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