金管局公布，已完成對具本地系統重要性認可機構（D-SIB）名單的年度評估。據評估結果，被指定為D-SIB的認可機構總數由6間減少至5間。該局指，考慮到東亞銀行相對其他機構的系統重要性，該銀行在是次評估不再被識別為D-SIB。最新名單於2022年1月1日生效。

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根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩衝資本加入HLA資本規定。適用於D-SIB的HLA資本規定（以認可機構的普通股權一級資本（CET1資本）佔其風險加權資產（根據《銀行業（資本）規則》計算）的百分比表示）介乎1%至3.5%之間（視乎所評定該D-SIB的系統重要性而定）。

資料顯示，東亞銀行今年HLA資本規定為1%。

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