近期不少人發現駕駛特斯拉電動車時可開啟遊戲，用軚盤旁的輕觸式熒幕遊玩，惹來安全爭議。外媒報道指，美國國家公路交通安全管理局本周初展開調查，涉事車輛近60萬輛，促使特斯拉開始限制旗下電動車的遊戲功能。綜合外媒報道，今年夏天特斯拉為旗下電動車更新了軟件，使司機或乘客都可在行車時，用輕觸式熒幕玩遊戲，當中涉及三款遊戲。

不過，相關功能惹來政府部門點名批評。美國國家公路交通安全管理局指，近一年來不少司機駕駛特斯拉電動車時，都因玩遊戲而分心，增加撞車風險。當局指，目前正就58萬輛已售車輛展開正式調查，車款包括於2017至2022年間出產的Model 3、S、X、Y，涉事功能名為「Passenger Play」。當局指，相關功能早於去年12月啟用，此前涉事遊戲只能於泊車後遊玩。當局強調，正檢驗該功能的使用場合，並致力為國內道路確保最高的安全標準。報道指，自被當局點名批評後，特斯拉正取消相關功能，惟未有就此置評。

早前當局曾提及，分心駕駛在美國引起多宗交通意外，單在2019年便達3,142宗，數字顯示問題正被輕視，因部分司機未必承認是因分心而撞車。