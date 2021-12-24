螞蟻金融增資220億人幣 中國信達成次大股東 舜宇光學網易入局
文章日期：2021年12月24日 20:15
馬雲旗下螞蟻金融訂立220億元人民幣（下同）增資協議，引入多個新股東，包括中國信達（1359）、舜宇光學（2382）及網易（0999）等，當中斥資60億元的中國信達，將於增資後持有螞蟻金融24.003%，晉身第二大股東。
中國信達表示，以現金方式認購螞蟻金融20%股權益，增資完成後，螞蟻金融註冊資本將由80億元增加至300億元，連同中國信達旗下南商行經攤薄後的持股，將持有螞蟻金融24.003%股權。
螞蟻金融原股東中，只有螞蟻集團及魚躍醫療（深：002333）參與是次增資，新入局的股東，則有舜宇光學出資18億元，網易旗下博冠科技出資13.22億元及重慶市國資委旗下渝富資本認購7.8億元，三者將於增資完成後，分別持有螞蟻金融6%、4.4%及2.6%。
計及中國信達、重慶國資委及中國華融（2799）經攤薄後持股，「國家隊」合共持有螞蟻金融27.9%股權，大股東螞蟻集團則維持50%持股量。
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