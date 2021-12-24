中國信達表示，以現金方式認購螞蟻金融20%股權益，增資完成後，螞蟻金融註冊資本將由80億元增加至300億元，連同中國信達旗下南商行經攤薄後的持股，將持有螞蟻金融24.003%股權。

螞蟻金融原股東中，只有螞蟻集團及魚躍醫療（深：002333）參與是次增資，新入局的股東，則有舜宇光學出資18億元，網易旗下博冠科技出資13.22億元及重慶市國資委旗下渝富資本認購7.8億元，三者將於增資完成後，分別持有螞蟻金融6%、4.4%及2.6%。

計及中國信達、重慶國資委及中國華融（2799）經攤薄後持股，「國家隊」合共持有螞蟻金融27.9%股權，大股東螞蟻集團則維持50%持股量。

其他報道

商湯定價3.85元 國家隊撐場交銀國際認購近3.4億元

恆偉集團折讓23% 2供1籌1100萬

被除名本地系統性重要銀行 東亞：尊重金管局檢討結果

人行等部委：2025年建西部金融中心 探索建設西部數據資產交易場所

吉林省支持銀行向夫妻提供最高20萬人幣婚育貸款

富力大股東張力向子上市公司售煤礦75%股權 套現11億人幣

東亞銀行被剔出本地系統重要性認可機構名單

Tesla據報暫停旗下電動車駕駛時遊戲功能

金發局FIRST計劃 逾九成受訪僱主回應正面

財經花生｜彭博：BTS、《魷魚遊戲》熱潮領韓國小品牌面向世界

招行廈門分行行長趙啟柱據報墜樓身亡 生前受抑鬱症困擾

傳英特爾擬伙意大利政府設廠 斥資逾700億元

駿隆：環球股市下跌拖累 本月截至17日MPF人均蝕414元

財匯局指一上市公司核數師未能適當處理錯報

傳英國高檔百貨Selfridges賣盤 作價逾400億元

滬深三大指數低收 上證全周跌0.39% 創板指一周挫4%

許家印3億股恒大物業疑遭斬倉 市值約7.9億