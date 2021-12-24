港交所表示，將ETF納入互聯互通投資範圍是機制升級的又一個標誌性成果，將使互聯互通現貨生態鏈更加完整，並豐富境內外投資者的投資渠道和交易品種，有利境內外投資者更加便捷有效地配置市場資源。另一方面，ETF納入互聯互通將進一步改善投資者結構，有利於推動ETF市場的健康發展。

滬深港交易所及中國結算下一步將籌備納入ETF的業務和技術準備工作，包括修改相關規則並公開徵求意見，預計需要6個月左右準備時間。

港交所行政總裁歐冠昇表示，將ETF納入滬深港通目標，是香港與內地資本市場互聯互通機制不斷成長的又一重要里程碑，也突顯了香港及香港交易所作為亞洲國際金融中心的重要作用。該行很高興能夠不斷豐富滬深港通及債券通下的交易產品。此次達成的共識是港交所與內地交易所和結算所夥伴長期緊密合作的成果。香港和內地的ETF市場都在高速發展，滬深港通納入ETF將為全球投資者投資兩地ETF產品提供一個便捷高效的渠道，同時也將豐富香港市場的投資機遇和流動性。