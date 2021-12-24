方案強調，落實積極應對人口老齡化國家戰略，組織實施好三孩生育政策及配套支持措施，推動實現適度生育水平，促進人口長期均衡發展。

據《彭博》報道，此消費貸款在社交平台微博引起爭議，報道引述有人發貼表示，需要貸款養孩子的家庭本來就不會想生孩子，增加這些家庭的財政負擔並非好事；另有人感嘆，抵押貸款、車貸以後，現迎來生育貸款，形同為銀行打一世工。

此外，上述實施方案亦提到減免增值稅、企業所得稅。按政策生育二孩、三孩夫妻創辦小微企業，對月銷售額15萬元人民幣以下的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅；對年應納稅所得額不超過100萬元人民幣的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元人民幣但不超過300萬元人民幣的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

今年6月，網傳一張中國銀行（3988）江西省分行的「生育消費貸」海報，亦惹來熱議，最終內地傳媒報道指，江西省分行通過微信公號表示「現有消費貸款產品能夠覆蓋相應需求，暫無此類產品推出計劃」，並指「生育消費貸」有關訊息是內部評估訊息。