中證監指，國家擴大資本市場對外開放的方向不會改變，支持企業依法合規到境外上市的態度不會改變，規範的目的是為了促進發展。為促進企業利用境外資本市場規範健康發展，支持企業依法合規赴境外上市，研究起草《國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定，以及《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》兩份徵求意見稿，作為《管理規定》的配套規則，一併向社會公開征求意見。

在境外上市備案實施和過渡期安排方面，中證監發言人指，會先從新增企業開始，對新增企業和发生再融資等活動的存量企業，按要求履行備案程序，其他現存企業備案將另行安排，给予充分的過渡期。另外會區分首發和再融資。充分考慮境外市場再融資便捷高效的特點，對再融資在備案時點、備案材料要求等方面作了差異化的制度安，與境外市場實踐做好銜接，減少對境外上市企業融資活動的影響。

中證監表示，對涉及外商投資安全審查、網絡安全審查等法律法規規定範圍內的企業境外上市，在提交備案申請前，企業應當依法申報安全審查。另外，相關部門明確要求的一些特定行業領域，企業境外上市前需履行監管程序，企業提交備案申請前應當取得主管部門出具的監管意見、備案或核準等文件，例如中資商業銀行需得銀行主管門審批。

中證監會將牽頭建立企業境外上市跨部門監管協調機制，在收到企業備案申請材料後，主動與有關主管部門加強溝通或征求意見,以提高備案效率。同時，中證監將配合推動有關主管部門明晰相關領域的監管制度規則，提高政策可預期性。

境外上市備案管理主要流程方面，中證監指，備案管理將重點關注境內企業合規情況，遵循必要、合理的原則設定備案程序和材料要求，避免過多增加企業負擔，備案管理將比現行的行政許可更加高效便捷。按照備案管理制度要求，企業須對重點合規事項提交說明，中介機構須出具必要的核查意見。備案材料完備、符合規定要求的，證監會在20個工作日內出具備案通知書，如證監會認為材料反映的信息不完整、不充分，將要求企業進行補充說明。