大型科技股無力上升，科指微跌0.34%報5619點，國指跌0.03點，報8201點。北水經港股通淨流入3.27億元，今年南向通交易僅餘下周二（28日）。昨日受分派京東（9618）股份帶動造好的騰訊（0700），回吐0.35%，北水淨沽3億元，京東則反彈0.62%。電力股獲北水支持，新能源佔比正提升的華潤電力（0836）和中國電力（2380），分別有2.35億元和2.22億元淨流入，均升逾3%。

內地傳媒報導，A股「新股王」寧德時代的電動車客戶轉投其他電池供應商，今日急挫7.28%，自月初的歷史新高已累跌16.6%，而其他累升不少的A股電池股獲利離場，相關港股ETF GX中國電車（2845）下跌2.52%，電池相關港股比亞迪（1211）跌1.5%，贛鋒鋰業（1772）跌1.35%。金融股為升市主力，匯控（0005）和友邦（1299）分別升0.54%和0.25%。中國移動（0941）大額溢價回歸A股在即，升1.93%。

港股成交量低，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，今日表現所反映的意義不大，預期下周港股仍窄幅上落，而內需股等今年表現較佳的板塊，或有粉飾櫥窗活動帶動股價向好，不過整體大市缺乏好消息，預料至明年初仍會徘徊在23000點至23500點附近。