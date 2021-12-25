不過稍後時間，內媒《貝殼財經》引述知乎回應，表示沒有聽說此消息。同時有多名資本市場人士認為，知乎回港上市可能性不大，因為二次上市的中介費不低，知乎目前市值約30億美元，可以募集的金額不高，整體考慮並「不划算」。

另內地企業信息查詢平台「天眼查」資料，知乎主體公司「北京智者天下科技」近日有多個股東退出，包括北京搜狗信息服務有限公司、以及和騰訊（0700）有關的深圳市利通產業投資基金有限公司。

經變動後，該公司僅餘兩名股東，分別為持股99.3%的知乎創始人兼CEO周源，以及持股0.7%的知乎合夥人兼CTO李大海。知乎早前對此回應，本次架構變動是知乎公司治理的正常變動，也是中概股公司上市之後的標準操作，知乎的實際控制人與重要股東及其持股比例均沒有變化。

本月20日（周一），知乎因為多次出現法律法規禁止發布或傳輸的信息等問題，遭內地監管局要求整改，並對其違法行為以行政處罰立案。股價雖然一度跌近兩成，低見4.8美元，不過近日走勢靠穩，知乎昨天收報5.28美元，跌2.9%。今年3月，知乎以每股9.5美元在美國上市，至今已累跌逾4成。