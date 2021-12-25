報道引述加州一個美國地區法院的文件，要求聯邦法官允許瑞信的基金向軟銀的一個美國分支機構發出傳票，該份文件顯示，該基金正準備在英國起訴軟銀，此加深今年較早時陷入破產的供應鏈金融公司Greensill Capital（格林希爾資本）倒閉的爭議。

報道指，格林希爾向公司提供貸款，作為該些公司客戶預期付款的墊款，而格林希爾將貸款打包成證券，而瑞信的基金就買入了有關證券。美國建築業初創公司Katerra是其中一家獲得格林希爾該類貸款的公司。瑞信的基金持有4.4億美元的票據，這些票據由格林希爾借予Katerra的貸款支持。去年Katerra陷入財困，格林希爾就免除了貸款。

軟銀在當時是格林希爾和Katerra的投資者，在美國法院的文件中，瑞信基金表示，軟銀「策劃了一項交易（orchestrated a deal）」，在沒告訴基金的情況下，將基金從任何可能的收益中剔除。報道指軟銀未立刻回應評論請求；瑞信一名女發言人拒絕評論。

《金融時報》報道亦引述法院文件，指代表瑞信的律師聲稱，軟銀在去年底策劃了Katerra的財務重組，期間Greensill同意註銷4.4億美元的債務以換取Katerra的股權，儘管最終因相關交易而蒙受損失的是瑞信，然而，無人通知瑞信這一系列事件正發生。